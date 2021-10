Oppo ने अपनी A सीरीज को एक्सपेंड करते हुए एक नया स्मार्टफोन Oppo A54s को लॉन्च कर दिया है. (Oppo A54s Price in India) इसमें एचडी+ डिस्प्ले दी गई है और फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. बजट रेंज सेगमेंट (Budget Smartphone in Inida) में लॉन्च किए गए इस स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और यह MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पर काम करता है. फिलहाल कंपनी ने इस स्मार्टफोन को यूके में लॉन्च किया है. (Best Smartphone For Photography) लेकिन भारत व अन्य देशों में इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - भारत में लॉन्च हुआ पार्टी स्पीकर 'Soundcore Select Pro' इस बार दिवाली होगी रॉकिंग, जानें कीमत और फीचर्स

Oppo A54s: कीमत और उपलब्धता

Oppo A54s स्मार्टफोन की बात करें तो इस स्मार्टफोन को यूके में एक स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत EUR 229.99 यानि 20,000 रुपये है. यह स्मार्टफोन 18 नवंबर को यूके में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसे Crystal Black और Pearl Blue कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है.

Oppo A54s: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Oppo A54s स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो यह एंड्राइड 11 बेस्ड ColorOS 11.1 पर काम करता है. इसमें 6.52 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आती है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 x 1,600 पिक्सल है और इसमें 88.7 प्रतिशन स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो दिया गया है. यह स्मार्टफोन octa-core MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें शानदार ग्राफिक्स क्वालिटी के लिए IMG GE8320 GPU दिया गया है.

Oppo A54s में 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं. फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है, जबकि 2MP का मोनो सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर मौजूद है. इसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में आपको 5,000mAh की बैटरी दी गई है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है.