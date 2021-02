OPPO Enco X Airpods Price द ट्रूली वायरलेस स्टीरियो (The Truly Wireless Stereo) हेडफोन श्रेणी में पिछले कुछ वर्षों में विस्फोटक तरीके से इजाफा हुआ है और भारत में टीडब्ल्यूएस बाजार पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही में 723 प्रतिशत (वार्षिक) ऊपर चढ़ा है. Also Read - Oppo A15 New Variant Launch: 4GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, ओप्पो के इस नए फोन की कीमत जान चौंक जाएंगे आप

सेगमेंट में और अधिक आकर्षण पैदा करने के लिए ओप्पो (Oppo Headphones) ने देश में एनको एक्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स (oppo wireless earbuds) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कम कीमत (oppo wireless earbuds price) पर एक हाई-एंड अनुभव प्रदान करना है. Also Read - OPPO A15s Price in india: OPPO A15s स्मार्टफोन लॉन्च, कम दाम में मिलेंगे धांसू फीचर्स

डिजाइन की बात की जाए तो यह काफी आकर्षक है. यह महज 9,990 रुपये (OPPO Enco X With Noise Cancelling Bluetooth Headset price 9990 rs) में उपलब्ध होगा. यूएसबी टाइप-सी चार्जिग पोर्ट के साथ पेश किए गए इस वायरलेस ईयरबड्स (wireless earbuds) में एक एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, जो बैटरी स्तर को दर्शाने का काम करता है. Also Read - OPPO A15s price in India: जल्द आ रहा OPPO A15s स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले कीमत और ऑफर लीक

OPPO Enco X Airpods features – इयरबड्स में हाउस इंटेलिजेंस और सहज नियंत्रण के साथ संगीत सुनने के दौरान कॉल रिसीव करने और कॉल खत्म करने का विकल्प भी मौजूद है. आप अपने स्मार्टफोन को बाहर निकालने की परेशानी के बिना कभी भी संगीत और कॉल के बीच स्विच कर सकते हैं. इसके अलावा आप एप के माध्यम से डबल-टैप कंट्रोल को भी अनुकूलित कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर डबल-टैप कंट्रोल को बंद किया जा सकता है.

OPPO Enco X Airpods Specifications – वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए इयरफोन के दोनों ओर ऊपर या नीचे स्लाइड करने का विकल्प है. आप एप्लिकेशन के माध्यम से स्लाइड नियंत्रण को भी अनुकूलित कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर स्लाइड कंट्रोल को बंद किया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि यूजर्स अपने फोन को बाहर निकाले बिना स्मार्ट सेवाओं तक पहुंच सकते हैं.

प्रत्येक ईयरबड बेहद हल्का है, जिसका वजन महज 4.8 ग्राम है, जो इन्हें कान पर लगाने के मामले में काफी आरामदायक बनाता है. यह एक हाई-एंड, ड्यूअल कोर डिजिटल ब्लूटूथ शोर रद्दीकरण (नॉयस कैंसलेशन) चिप से लैस हैं.

OPPO Enco X Airpods battery life – यह बैटरी के मामले में भी बेहतर है. सक्रिय शोर रद्दीकरण (एएनसी) के साथ, कंपनी ने दावा किया है कि इसकी बैटरी चार घंटे (एक बार चार्ज करने पर) चलेगी और चार्जिग केस के साथ यह 20 घंटे चल सकती है. अगर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात करें तो ओप्पो एनको एक्स 2021 के सर्वश्रेष्ठ इयरफोन रिलीज में से एक है. अगर आप बेहतरीन वायरलेस बजट ईयरबड्स खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

(इनपुट आईएएनएस)