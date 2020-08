Oppo F17 Pro स्‍मार्टफोन जल्‍द भारत में लॉन्‍च होने वाला है. ओप्‍पो ने ट्विटर पर एक पोस्‍ट करके इसकी जानकारी दी है. साथ ही कंपनी ने ट्वीट में कहा है क‍ि Oppo F17 Pro इस साल का सबसे स्‍लीक फोन होगा. Also Read - ओप्पो ए 52 भारत में हुआ लॉन्च, जानें इसकी कीमत और फीचर्स

ओप्‍पो का दावा है क‍ि उसका नया फोन साल 2020 का सबसे स्‍लीक फोन होगा. यह 7.8mm पतला होगा और इसका वजन मात्र 164 ग्राम होगा. कंपनी ने ओप्‍पो एफ17 प्रो के बारे में कोई और जानकारी नहीं शेयर की है.

ओप्‍पो ने इस नए फोन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी टीज किया है. वेबसाइट पर लिस्‍टिंग में कहा गया है क‍ि ओप्पो एफ 17 प्रो 25 हजार रुपये के सेगमेंट में 2020 का सबसे स्‍लीक स्मार्टफोन होगा. इससे साफ होता है क‍ि यह मिड रेंज स्‍मार्टफोन होगा, जिसकी कीमत 25 हजार रुपये से कम रहेगी.

Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1

— OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020