Oppo F19s को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है. इस स्मार्टफोन में खास फीचर्स के तौर पर 11GB रैम की सुविधा दी गई है. इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की भी सुविधा दी गई है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई दमदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी जो कि शानदार एक्सपीरियंस प्रदान करेंगे. आइए जानते हैं Oppo F19s की कीमत से लेकर उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Good News: BSNL ने यूजर्स को दिया जबरदस्त तोहफा, सस्ता हुआ SMS पैक प्लान, जानिए डिटेल

Oppo F19s: कीमत और उपलब्धता

Oppo F19s को भारतीय बाजार में 19,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. इसे Glowing Black और Glowing Gold कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. इस स्मार्टफोन की सेल लॉन्च के साथ ही शुरू हो गई है और इसे Oppo की वेबसाइट के साथ ही Flipkart से भी खरीदा जा सकता है. Also Read - Flipkart Big Billion Days: कंपनी ने सेल डेट में किया बदलाव, अब Amazon Sale से पहले उठा सकेंगे ऑफर्स का लाभ

Oppo F19s: मिलेंगे कई ऑफर्स

Oppo F19s के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो इस Axis, Citi और Kotak Bank of Baroda के कार्ड पर यूजर्स को 2,000 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ भी स्मार्टफोन को खरीदने का मौका मिल रहा है. Also Read - iQoo Z5 Price in India: भारत में लॉन्च हुआ धमाकेदार फीचर्स से लैस स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकशन्स

Oppo F19s: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Oppo F19s स्मार्टफोन एंड्राइड 11 बेस्ड ColorOS 11.1 पर काम करता है और इसे Snapdragon 662 प्रोसेसर पर पेश किया गया है. इसमें 6.43 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080×2,400 पिक्सल है. ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 610 जीपीयू दिया गया है. इसमें 6GB रैम दी गई है जिसे यूजर्स 11GB तक बढ़ा भी सकते हैं.

फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन सेंसर 64MP का है, जबकि 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर मौजूद है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को पंच होल कटआउट के साथ 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में दी गई स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है. पावर बैकअप के लिए इसमें यूजर्स को 33W फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.