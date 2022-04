Oppo F21 Pro Launch in India Today: Oppo आज भारतीय मार्केट में अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Oppo F21 Pro लॉन्च करने वाली है जो कि कंपनी की F सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जिसे Snapdragon 680 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा. इस स्मार्टफोन में ‘expand’ RAM भी दी जाएगी. जिसकी मदद से यूजर्स 5GB अतिरिक्त रैम का लाभ उठा सकते हैं. स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और दमदार बैटरी क्षमता और कई खास फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.Also Read - आज पहली बार सेल के लिए आएगा Realme का ये धांसू स्मार्टफोन, कीमत और फीचर्स जानकर आप भी कहेंगे वाह!

Oppo F21 Pro: ऐसे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम

(How to Watch Oppo F21 Pro Launch Event Live) Oppo F21 Pro भारत में आज यानि 12 अप्रैल को शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा. इसका लॉन्च इवेंट घर बैठे लाइव देखा जा सकता है. लॉन्च इवेंट कंपनी के आधिकारिक YouTube चैनल के जरिए लाइव किया जाएगा.

Oppo F21 Pro: जानें संभावित कीमत

Oppo F21 Pro को भारत से पहले बांग्लादेश में लॉन्च किया जा चुका है. जहां इसकी कीमत BDT 27,990 यानि करीब 24,640 रुपये है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. उम्मीद है कि भारतीय बाजार में भी यह स्मार्टफोन करीब 25,000 रुपये की कीमत में लॉन्च होगा. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी भारतीय कीमत का खुलासा नहीं किया है. इसके लिए यूजर्स को लॉन्च कर इंतजार करना होगा.

Oppo F21 Pro: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Oppo F21 Pro बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है और भारत में लॉन्च होने वाला मॉडल लगभग एक समान ही होगा. यह एंड्राइड 12 ओएस पर आधारित है और इसे Snapdragon 680 प्रोसेसर पर पेश किया गया है. इसमें 6.43 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080×2,400 पिक्सल है.

इस स्मार्टफोन में 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. जबकि फ्रंट कैमरा 32MP का होगा. पावर बैकअप के लिए इसमें 33W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी मिलेगी. जो कि सिंगल चार्ज में लंबा बैकअप दे सकती है.