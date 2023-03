Hindi Technology

Oppo ने लॉन्च किया Find N2 Flip फोल्डेबल फोन, खरीदारी पर मिल रहा धांसू कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर

Oppo ने लॉन्च किया Find N2 Flip फोल्डेबल फोन, खरीदारी पर मिल रहा धांसू कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर

Oppo Find N2 Flip लॉन्च हो गया है. इसकी कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन यहां चेक करें.

Oppo ने अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है. Oppo Find N2 Flip को देखते ही आपको यह पसंद आ जाएगा. क्लैमशेल डिजाइन और MediaTek Dimensity प्रोसेसर वाला यह फोन एलुमिनियम फ्रेम और मैट ग्लास बैक के साथ आ रहा है.

कीमत, उपलब्धता और लॉन्चिंग ऑफर

कंपनी ने इस फोन को लॉन्च करने के साथ ही अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऑफर भी रखे हैं. Find N2 Flip की कीमत 89,999 रुपये है, जो Galaxy Z Flip 4 के समान है. जो कस्टमर Oppo Find N2 Flip को फर्स्ट सेल के दौरान खरीदेंगे, उन्हें 5000 रुपये का कैशबैक मिलेगा और HDFC, ICICI बैंक, SBI कार्ड, कोटक बैंक, IDFC First Bank, HDB Financial Services, One Card और Amex से खरीदारी करने वालों को 9 महीने की नो-कोस्ट ईएमआई मिलेगी.

लॉयल ओप्पो ग्राहक 5000 रुपये तक के एक्सचेंज + लॉयल्टी बोनस का लाभ उठा सकते हैं. ओप्पो के अलावा अन्य स्मार्टफोन रखने वाले ग्राहक 2000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

ग्राहक केवल 8|2, 10|3, 12|4, 15|5, 18|6 के तहत अधिकृत डीलरशिप पर एचडीबी फाइनेंस की ईएमआई प्लान्स पर 5000 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा उपभोक्ता किफायती ईएमआई सोल्यूशन का भी लाभ उठा सकते हैं. 9|1 या 8|1 या 18|6 स्कीमें सभी प्रमुख फाइनेंसरों से उपलब्ध हैं.

Oppo Find N2 Flip स्पेसिफिकेशन

Oppo Find N2 Flip का डिस्प्ले 1080×2520 पिक्सेल रिजोल्यूशन के साथ 6.8 इंच FHD+ है. इसके साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और 1600 नीट्स ब्राइटनेस. डिस्प्ले को ऊपर की तरफ कोटिंग और UTG ग्लास से भी प्रोटेक्ट किया गया है. इसके साथ ही, फोल्डेबल स्मार्टफोन में 3.26 इंच का AMOLED डिस्प्ले 720×382 पिक्सेल रिजॉल्यूशन भी है और यह शीर्ष पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की परत से सुरक्षित है.

Oppo Find N2 Flip ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेसनिटी 9000+ चिपसेट द्वारा संचालित है जिसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है. स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, जो कंपनी की ColorOS 13 की अपनी लेयर के साथ सबसे ऊपर है. कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि स्मार्टफोन चार साल के एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल के सेक्योरिटी अपडेट की पेशकश करेगा.

Oppo Find N2 Flip में डुअल रियर कैमरा है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50MP मुख्य सेंसर और f/2.2 अपर्चर वाला 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस है. स्मार्टफोन में f/2.4 अपर्चर वाला 32MP का सेल्फी कैमरा है. फोल्डेबल स्मार्टफोन एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है और यह 44W SuperVOOC फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ 4,300mAh की बैटरी द्वारा समर्थित है.