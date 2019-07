Oppo K3 available on Flash sale today 12PM via Amazon: Oppo K3 आज एक बार फिर Amazon India पर दोपहर 12 बजे बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आप इसे (Oppo K3 Price in India) दो वेरिएंट में खरीद सकते हैं। इसका एक वेरिएंट 6GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि इसका दूसरा वेरिएंट (Oppo K3 Specifications) 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में ( How to buy online Oppo K3 via Amazon) Game Boost 2.0 और VOOC Flash Charge 3.0 जैसे फीचर्स हैं। Oppo K3 में full-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले है और यह ऑक्टा कोर Qualcomm Snapdragon 710 SoC के साथ आता है।

Oppo K3 price in India, sale offers

Oppo K3 के 6GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत भारत में 16,990 रुपये है, जबकि इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपये है। आप फोन को ओरोरा ब्लू और जेड ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। अमेजन पे बैलेंस से Oppo K3 पर 1,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। यूजर्स इसको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के जरिए खरीद सकते हैं। रिलायंस जियो यूजर्स इस स्मार्टफोन पर 7,050 रुपये के बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा Axis Bank cards के जरिए आपको 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पेश किया जा रहा है। स्मार्टफोन नो कॉस्ट EMI पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Oppo K3: Specifications and features

Oppo K3 की Specifications की बात करें तो इसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। इस फोन में नॉच नहीं दी गई है। फोन में 16मेगापिक्सल का मोटराइज्ड पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया गया है जो f/1.7 अपर्चर के साथ आता है। फोन में 6.5-inch AMOLED display है जिसका रिजॉल्यूशन 2340 x 1080 pixels का है। स्मार्टफोन में Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है। स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 है। Oppo K3 में Qualcomm Snapdragon 710 SoC है।