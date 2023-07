Oppo Reno 10 Launch: भारत में कल हो रहा लॉन्च, इससे फोटो खींच ली तो भूल जाएंगे DSLR कैमरा

OPPO कल यानी 10 जुलाई को भारत में अपनी Reno 10 सीरीज लॉन्च कर रहा है. फैंस इस फोन का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे. सीरीज में स्टैंडर्ड, प्रो, और Pro+ मॉडल होंगे. कंपनी ने Reno 9 सीरीज भारत में लॉन्च नहीं की और सीधा Reno 10 सीरीज को लॉन्च करने की घोषणा कर दी. इससे पहले ओप्पो ने पिछले साल Reno 8 सीरीज लॉन्च की थी.

Reno 10 सीरीज के हैंडसेट्स फ्लिपकार्ड पर सेल होंगे. OPPO वेबसाइट के साथ Flipkart पर भी इसके लिए पेज तैयार कर दिया गया है. इसमें फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन का खुलासा हुआ है. सभी तीनों मॉडल में सेंटर में पंच होल कटआउट के साथ 3D कर्व्ड स्क्रीन होगी. फोन देखने में स्लिम होगा और फोन के बैक साइड पर एक पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल होगा.