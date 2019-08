Oppo आज भारत में अपनी Reno 2 series को लॉन्च करेगा। इस फोन (Oppo Reno 2 Price in india) को सबसे पहले भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद (Oppo Reno 2 Sale offers and specifications)) इसे 10 सितंबर को चीन में पेश किया जाएगा। Oppo Reno 2 के लॉन्च से पहले ही कंपनी ने कुछ टीजर के जरिए इस स्मार्टफोन ( How to buy online Oppo Reno 2 ) की स्पेसिफिकेशंस को पहले ही उजागर कर दिया गया है। कंपनी आज Oppo Reno 2 के साथ भारत में दो और स्मार्टफोन ( Oppo Reno 2Z Price india) लॉन्च कर सकती है। इन्हें Oppo Reno 2Z और Oppo Reno 2F के नाम से मार्केट में पेश किया जा सकता है। हम आपको यहां इन स्मार्टफोन (Oppo Reno 2F Price in india) की स्पेसिफिकेशंस और एक्सपेक्टिड स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं।

Oppo Reno 2 live stream link, expected price, design, more

Oppo Reno 2 का लॉन्च इवेंट दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कंपनी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पर भी करेगी। एक टीजर से पता चला था कि Oppo Reno 2 को भारत में ओशियन हार्ट और मिस्टी पाउडर कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन को दूसरे कलर ऑप्शन में भी पेश किया जा सकता है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके लाइव इवेंट को देख सकते हैं।

Oppo Reno 2 specifications Expected

कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि Oppo Reno 2 को 6.55-inch AMOLED Panoramic notch-less डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। फोन में 4,000mAh battery और VOOC Flash Charge 3.0 सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें USB Type-C port कनेक्टिविटी हो सकती है। स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेश्यो 20:9 हो सकता है। इसके अलावा इसमें Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन हो सकता है। फोन में Snapdragon 730G octa-core SoC के साथ 8जीबी रैम के ऑप्शन के साथ 256जीबी स्टोरेज हो सकती है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक फोन के बैक में क्वॉड कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा इसके साथ 13MP+8MP+2MP का सेटअप होगा। फोन 2x optical zoom, 5x hybrid zoom, 20x hybrid zoom, OIS और EIS के साथ आ सकता है।

Oppo Reno 2Z specifications expected

Oppo Reno 2Z में 6.53-inch full-HD+ डिस्प्ले आने की बात कही जा रही है, जिसका रिजॉल्यूशन 1,080 x 2,340 पिक्सल्स का होगा। फोन में Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ 19.5:9 का एस्पेक्ट रेश्यो हो सकता है। फोन में 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ MediaTek Helio P90 SoC दिया जा सकता है। इसके अलावा 4,000mAh और VOOC 3.0 चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें पहला सेंसर 48-megapixel IMX586 sensor, दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल और तीसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का हो सकता है।

Oppo Reno 2F specifications expected

इसके अलावा Oppo Reno 2F के लॉन्च होने की बात भी कही जा रही है। इसमें 6.53-inch full-HD+ डिस्प्ले के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन हो सकता है। फोन में 8GB रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ MediaTek Helio P70 SoC दिया जा सकता है। फोन के बैक में 48MP+8MP+2MP का कैमरा सेटअप हो सकता है। इसमें लो लाइट फोटोग्राफी के लिए Ultra Night Mode 2.0 दिया जा सकता है।