चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Oppo आज यानी 28 अगस्त को भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Reno 2 लॉन्च करने वाला है। अभी तक हम इस स्मार्टफोन की कई लीक्स और रेंडर्स देख चुके हैं, जिसमें इसकी कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का खुलासा हुआ है। स्मार्टफोन हाल ही में सर्टिफिकेशन वेबसाइट के साथ-साथ बेंचमार्किंग वेबसाइट AnTuTu पर भी लिस्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते कंपनी ने खुद इस स्मार्टफोन की कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशंस पर से पर्दा उठाया था। अब लॉन्च से कुछ समय पहले यह स्मार्टफोन चाइनीज ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है।

एक चाइनीज ई-कॉमर्स वेबसाइट JD.com (via GSMArena) ने Reno 2 स्मार्टफोन को कुछ डिटेल के साथ अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है। लिस्टिंग में दिखाई गई तस्वीरों से पता चलता है कि Reno 2 भी अप्रैल में लॉन्च किए गए Reno 10x Zoom स्मार्टफोन के जैसे तीन कलर ऑप्शन में आएगा। इनमें Deep sea night light, Heart of the sea और Mist Powder कलर शामिल होंगे। डिजाइन के मामले में भी अपकमिंग स्मार्टफोन काफी हद तक reno 10x Zoom जैसा ही है, लेकिन नए स्मार्टफोन में कंपनी ने बैक में एक एक्स्ट्रा कैमरा दिया है।

लिस्टिंग में दी गई जानकारी से पता चलता है कि Reno 2 में 6.5-इंच की डिस्प्ले शामिल होगी, जो DCI-P3 color gamut और 500nits की ब्राइटनेस के साथ आएगी। इसके अलावा Reno 2 में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज होगी और बैक में दिये गए क्वॉड-कैमरा सेटअप में 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ, 13MP टेलीफोटो, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का डेप्थ सेंसर होगा। इशके अलावा जैसा की हमने पहले बताया है कि कंपनी ने खुद से इस स्मार्टफोन की कई स्पेसिफिकेशंस से पर्दा उठा दिया है।

Oppo Reno 2 Specifications, Features (Expected)

कंपनी की स्टेटमेंट के मुताबिक, अपकमिंग Reno 2 स्मार्टफोन में 6.55-इंच की AMOLED स्क्रीन होगी, जो 20:9 एक्सपेक्ट रेश्यो के साथ आएगी। Reno 2 में 93.1% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो होगा। इसमें शामिल डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन के साथ आएगी और इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 3.0 होगा।

इसके साथ ही Oppo Reno 2 में Qualcomm का Snapdragon 730G octa-core चिपसेट होगा जो की 8GB रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि यह स्मार्टफोन 3915mAh केपेसिटी वाली बैटरी के साथ आएगा, लेकिन कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Oppo Reno 2 में 4000mAh बैटरी शामिल होगी, जो VOOC Flash Charge 3.0 के साथ आएगी और इसमें चार्जिंग और डाटा ट्रांस्फर के लिए USB Type-C पोर्ट शामिल होगा।