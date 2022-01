Oppo Reno 7 Series का इंतजार कर रहे भारतीय यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि ये सीरीज भारत में जल्द ही दस्तक देने वाली है. इसके तहत कंपनी Oppo Reno 7 5G और Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी. (Oppo Reno 7 Series Launch in India Soon) बता दें कि पिछले साल इस सीरीज को चीन में लॉन्च किया जा चुका है और उम्मीद है कि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. (Oppo Reno 7 5G Price in India) हालांकि, कंपनी ने अभी Oppo Reno 7 5G और Reno 7 Pro 5G की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. (Oppo Reno 7 Pro 5G Price in India) लेकिन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ‘कमिंग सून’ के साथ इसे लिस्ट कर दिया है.Also Read - Aadhaar Card Mobile Number Update: आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर करना है बहुत आसान, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Oppo India ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जहां जानकारी दी गई है कि Oppo Reno 7 भारत में ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर उपलब्ध होगी. Flipkart पर दी गई जानकारी के अनुसार यह दुनिया की पहली सीरीज होगी जिसमें Sony IMX709 Ultra-Sensing Sensor का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा इसमें 1/1.56 इंच "Flagship Sony IMX766 Sensor भी मिलेंगे. यानि यह सीरीज यूजर्स को शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस प्रदान कर सकती है.

Here’s the moment that you all have been waiting for. Presenting the Beauty of the Universe, #OPPOReno7Series.

Designed to capture perfect portraits anytime, #ThePortraitExpert is here to charm you with its starry design and a lot more.

Know more: https://t.co/dxK7nUeISC pic.twitter.com/Vj1BbrUqxU

— OPPO India (@OPPOIndia) January 20, 2022