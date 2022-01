Oppo Reno 7 5G Series in India: Oppo Reno 7 5G सीरीज को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं, वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. ये सीरीज भारत में अगले महीने 4 फरवरी को लॉन्च की जाएगी. इस सीरीज में Oppo Reno 7 5G और Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च होंगे. इसके साथ ही सामने आई रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों स्मार्टफोन 8 फरवरी से ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे. बता दें कि Oppo Reno 7 5G सीरीज Sony IMX709 ultra sensing sensor के साथ लॉन्च होने वाली पहली सीरीज होगी.Also Read - Instagram Subscription in India: इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए अब देने पड़ेगे पैसे, जानें कितना होगा चार्ज

#OPPOReno7Series with the most advanced Reno Camera System is here to redefine every shot. Try holding your excitement as we launch #ThePortraitExpert on the 4th Feb 2022.

Know more: https://t.co/Hxae91ViI1 pic.twitter.com/LwxW3cJngl

— OPPO India (@OPPOIndia) January 24, 2022