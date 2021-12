Oppo Reno 7 5G New Year Edition: Oppo ने नए साल के मौके पर यूजर्स को तोहफा देते हुए अपने Oppo Reno 7 5G स्मार्टफोन का New Year Edition बाजार में उतारा है. जो कि नए कलर वेरिएंट और स्पेशल लोगो के साथ उपलब्ध होगा. Oppo Reno 7 5G New Year Edition की बात करें तो (Budget Smartphone in India) कंपनी ने इस स्मार्टफोन को फिलहाल (Oppo Smartphone) चीन में लॉन्च किया है. लेकिन भारत समेत अन्य देशों में इसके लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. इस स्मार्टफोन में शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस (Oppo Reno 7 5G Price) के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और दमदार बैटरी दी गई है. इसके अलावा यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर पर काम करता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Vivo Christmas Carnival: 5,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है Vivo का ये शानदार स्मार्टफोन, ऐसे उठाएं ऑफर्स का लाभ

Oppo Reno 7 5G New Year Edition: कीमत और उपलब्धता

Oppo Reno 7 5G New Year Edition की बात करें तो इसकी कीमत vanilla Oppo Reno 7 5G के ही समान है. इसके 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल को बाजार में CNY 2,699 यानि करीब 31,800 रुपये में लॉन्च किया गया है. जबकि 8GB + 256GB मॉडल की कीमत CNY 2,999 यानि लगभग 35,400 रुपये है. वहीं इस स्मार्टफोन के टॉप मॉडल की कीमत CNY 3,299 यानि करीब 38,900 रुपये है और इसमें 12GB + 256GB स्टोरेज दी गई है. Oppo Reno 7 5G New Year Edition को स्पेशल Velvet Red कलर वेरिएंट में पेश किया गया है.

Oppo Reno 7 5G New Year Edition: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Oppo Reno 7 5G New Year Edition के केवल डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेगा. इसके अलावा बाकी किसी फीचर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 6.43 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080×2,400 पिक्सल है और 90Hz रिफ्रेश रेट मौजूद है.

पावर बैकअप के लिए इसमें 60W फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी दी गई है. Oppo Reno 7 5G New Year Edition में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 64MP का है, जबकि 8MP का वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.