Oppo Reno 7 सीरीज ने आज यानि 4 फरवरी को भारतीय बाजार में दस्तक दे दी है. इस सीरीज के तहत कंपनी Oppo Reno 7, Reno 7 Pro 5G से पर्दा उठाया है. दोनों ही स्मार्टफोन में दमदार फीचर्स की सुविधा दी गई है. दोनों ही स्मार्टफोन में यूजर्स को इन-डिस्प्ले फिंगर​प्रिंट सेंसर की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4500mAh की बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन की कीमत और इनके साथ मिलने वाले ऑफर्स के बारे में डिटेल से.

Oppo Reno 7, Reno 7 Pro 5G: कीमत और उपलब्धता

Oppo Reno 7 को भारतीय बाजार में 28,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है और यह स्मार्टफोन 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा. जिसके बाद 17 फरवरी से इसकी सेल शुरू होगी. वहीं Reno 7 Pro 5G की कीमत 39,999 रुपये है और यह स्मार्टफोन दोपहर 2 बजे प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगा. 8 फरवरी से स्मार्टफोन की सेल शुरू होगी. यूजर्स इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Flipkart से भी खरीद सकेंगे.

Oppo Reno 7, Reno 7 Pro 5G: मिलेंगे शानदार ऑफर्स

Oppo Reno 7, Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन के लॉन्च के साथ ही कंपनी ने कई आकर्षक ऑफर्स की भी घोषणा की है. यदि आप इन दोनों स्मार्टफोन को खरीदने के लिए ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Standard Chartered, IDFC First Bank, Bank of Baroda, और Federal Bank cards का उपयोग करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का कैशबैक प्राप्त होगा. इसके अलावा नो कोस्ट ईएमआई के साथ ही स्मार्टफोन को खरीदा जा सकता है.