Oppo Reno 7 Pro 5G आज यानि 7 फरवरी से भारतीय बाजार में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है. इस स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते ही बाजार में उतारा गया था और यह शानदार फीचर्स वाला कंपनी का (Oppo India) फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और यह MediaTek Dimensity 1200-Max प्रोसेसर पर काम करता है और (Oppo Reno 7 Pro 5G Price in India) इसमें 12GB रैम दी गई है. (5G Smartphone in India) आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत, फीचर्स और इसके साथ मिलने वाले ऑफर्स के बारे में डिटेल से.

Oppo Reno 7 Pro 5G: कीमत और उपलब्धता

Oppo Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन सिंगल स्टोरेज दी गई है. इसमें 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत 39,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन Starlight Black और Startrails Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. यह स्मार्टफोन सेल के लिए आज से उपलब्ध हो गया है और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही ई-कॉमर्स साइट Flipkart से खरीदा जा सकता है.

Oppo Reno 7 Pro 5G: मिलेंगे ये ऑफर्स

Oppo Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Standard Chartered, IDFC First Bank, Bank of Baroda, और Federal Bank cards का उपयोग करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत यानि करीब 4,000 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है. स्मार्टफोन के साथ बंडल में मात्र 1,399 रुपये की कीमत में Oppo Enco M32 प्राप्त होगा, जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 1,799 रुपये है.

Oppo Reno 7 Pro 5G: ये हैं खूबियां

Oppo Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है और इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड​ डिस्प्ले दी गई है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080×2,400 पिक्सल है और यह MediaTek Dimensity 1200-Max प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें तीन रियर कैमरे दिए गए है. इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है, जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है. वहीं सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए इसमें 65W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी दी गई है.