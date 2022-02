Oppo Watch Free Launched in India: Oppo ने भारतीय बाजार में अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Reno 7 5G और Reno 7 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है. जो कि कई दमदार व शानदार फीचर्स से लैस हैं. इसके साथ ही कंपनी ने बाजार में नई स्मार्टवॉच ‘Oppo Watch Free’ को भी लॉन्च किया है. इस स्मार्टवॉच की मुख्य खासियत इसमें दी गई बैटरी है जो कि सिंगल चार्ज में 14 दिनों की बैटरी लाइफ देने में सक्षम है. इसके साथ ही कंपनी ने Oppo Enco M32 का नया ग्रीन कलर वेरिएंट भी बाजार में पेश किया है जिसे पिछले महीने ब्लैक कलर वेरिएंट में लॉन्च किया था.Also Read - Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale 2022: इन 5G स्मार्टफोन पर मिल रही है जबरदस्त छूट, यहां ​जानिए डिटेल

Oppo Watch Free: कीमत और उपलब्धता

Oppo Watch Free स्मार्टवॉच को बाजार में 5,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. यह सिंगल ब्लैक कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगी. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी उपलब्धता को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है. बता दें कि Oppo Enco M32 का ग्रीन कलर वेरिएंट 9 फरवरी से सेल के लिए उपलब्ध होगा और 1,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. लेकिन यह कीमत केवल 11 फरवरी तक ही उपलब्ध होगी लेकिन इसके बाद डिवाइस 1,799 रुपये में कीमत में खरीदा जा सकता है. Also Read - Gmail New Look: जल्द ही बदला हुआ नजर आएगा Gmail, नए डिजाइन के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स

Oppo Watch Free: स्पेसिफिकेशन्स

Oppo Watch Free स्मार्टवॉच में 1.64 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि टच सपोर्ट और 280×456 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ v5.0 सपोर्ट दिया गया है. यह डिवाइस एंड्राइड 6.0 और iOS 10.0 इससे अधिक वर्जन को सपोर्ट करती है. Also Read - BSNL यूजर्स को लगेगा झटका! कंपनी ने अपने सस्ते प्लान्स की कीमतों में किया इजाफा

Oppo Watch Free में यूजर्स को 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिलेंगे. इसमें बैडमिंटन, क्रिकेट और स्कीइंग समेत कई फीचर्स मौजूद हैं. डिवाइस में हार्ट रेट सेंसर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल (SpO2) ​जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. अन्य फीचर्स के तौर पर मॉनिटर स्लीप और snoring भी दिए गए हैं. यह डिवाइस 5ATM रेटिंग के साथ आता है और यूजर्स 50 मीटर तक पानी में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. स्मार्टवॉच का वजन का 33 ग्राम है.