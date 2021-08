मोबाइल जगत में आए दिन नई तकनीक दस्तक दे रही है और शुरुआत से अभी तक मोबाइल की दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. फीचर फोन से लेकर स्मार्टफोन तक और शानदार कैमरा क्वालिटी, दमदार बैटरी समेत कई फीचर्स में बदलाव देखा गया है. आज यूजर्स के लिए स्मार्टफोन जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. स्मार्टफोन का उपयोग केवल कॉलिंग के लिए नहीं बल्कि वीडियो कॉलिंग और खासतौर पर फोटोग्राफी के लिए किया जाता है. यूजर्स स्मार्टफोन खरीरते समय उसका कैमरा पिक्सल और क्वालिटी जरूर पता करते हैं. लेकिन अब बाजार में एक ऐसा स्मार्टफोन दस्तक देने जा रहा है जिसमें हिडन कैमरा का उपयोग किया जाएगा. यानि आपको स्मार्टफोन दिखाई नहीं देगा लेकिन आप शानदार फोटो क्लिक कर सकेंगे. इस स्मार्टफोन पर Oppo ने काम करना शुरू कर दिया है. Oppo यूजर्स के लिए जल्द ही एक धांसू स्मार्टफोन बाजार में लेकर आने वाली है.Also Read - Flipkart Big Saving Days: 3,000 रुपये सस्ता मिल रहा है Realme का धांसू स्मार्टफोन, जानिए डिटेल

theverge की रिपोर्ट के अनुसार Oppo एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रही है जिसमें आपको कैमरा स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा.बल्कि यूजर्स को उपयोग के लिए पूरी स्क्रीन मिलेगी. Oppo के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर कंपनी एक प्रोटोटाइप फोन दिखाया है जिसमें स्क्रीन पर कैमरा नहीं दिखाई दे रहा. इस फोन में अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया जाएगा जिसकी मदद से यूजर्स शानदार सेल्फी क्लिक कर सकेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक Oppo ने इसका प्रोटोटाइप शेयर किया है जिसमें ई-रीडर ऐप खुला हुआ है और इसमें सेल्फी कैमरा नहीं दिख रहा. लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कैेमरा क्वालिटी कैसी होगी.

बता दें कि Oppo के इस हिडन कैमरे वालो स्मार्टफोन को ZTE के Axon 20 5G से टक्कर मिल सकती है. क्योंकि Oppo से पहले ZTE हिडन कैमरे वाला स्मार्टफोन बाजार में उतार चुकी है. ZTE के Axon 20 5G स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है और यह शानदार क्वालिटी वाली सेल्फी क्लिक करने में सक्षम है. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक Oppo लंबे समय से अंडर डिस्प्ले कैमरे पर काम कर रही है और कंपनी ने साल 2019 में शंघाई में दुनिया के पहले अंडर डिस्प्ले वाले फोन का डेमो दिखाया था. लेकिन फोन को बाजार में उतारने के मामले में ZTE आगे निकल गया.