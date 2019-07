Oraimo Studio H66D Review: स्मार्टफोन के साथ भारत का ऑडियो एसेसरीज मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। ओवर ईयर हेडफोन भी ऐसा ही सेगमेंट है जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों भारतीय मार्केट में चाइनीज कंपनी Transsion Holdings के सब ब्रांड oraimo ने ओवर द ईयर हेडफोन Oraimo Studio H66D लॉन्च किया था। Transsion Holdings भारत में Infinix, Tecno, itel जैसे ब्रांड नेम से स्मार्टफोन भी बेचती है। कंपनी ने स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही कम समय में अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। अब कंपनी धीरे-धीरे एसेसरीज मार्केट में अपना फोकस बढ़ा रही है। हमने oraimo के ओवर द ईयर हेडफोन Oraimo Studio H66D (best over the ear headphone) का रिव्यू किया है और हम आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

डिजाइन और बिल्ड क्वॉलिटी

सबसे पहले Oraimo Studio H66D की रिटेल बॉक्स और पैकेजिंग की बात की जाएं तो यह शानदार है। कंपनी ने इसे बड़े से बॉक्स में पेश किया है। हालांकि अगर इसके ब्रांडिग नेम को हटा दिया जाएं तो ये ओवर द ईयर हेडफोन देखने में प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें अगर आपको ब्रांडिंग नेम नहीं दिखेगा तो आपको यकीनन यह किसी बड़ी कंपनी का ओवर द ईयर हेडफोन लगेगा। ये हेडफोन ब्लैक और सिल्वर कलर के साथ आते हैं। इन ईयरफोन को पूरी तरह से प्लास्टिक से बनाया गया है और इसके चलते इनका वजन भी काफी कम है। इनका वजन महज 150 g है। हेडफोन के ईयर और बैंड पर कुशनिंग सॉफ्ट लेदर फॉर्म की है जो आपको इसे पहनने पर बेहतर आरामदायक एक्सपीरियंस देता है। आप इन्हें आसानी से लगाकर सुबह वॉक भी कर सकते हैं।

परफॉर्मेंस

2,499 रुपये की कीमत में इसका साउंड ठीक-ठाक है। बैटरी लाइफ भी आपको ईयरफोन में अच्छी खासी 500 mAh की मिल रहा है। हालांकि कई बार लाउड साउंड में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का अहसास दब जाता है। हालांकि इसके प्राइस को देखते हुए यह कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। हालांकि वॉयस कॉल में ऑडियो क्वॉलिटी एक इश्यू है। ईयरफोन के माइक्रोफोन मेरी आवाज से ज्यादा बाहर का शोर ले रहे थे। इसके अलावा अगर आप इसमें ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं तो ध्यान रहे कि इसकी आवाज बाहर भी जाती है।

मजबूत बैटरी बैकअप

ऐसे में आपके पास बैठे लोगों को इससे दिक्कत भी हो सकती है। इसको आपको micro-USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी इसकी बैटरी खत्म भी हो जाती है तो आप 3.5mm audio jack के जरिए इसमें म्यूजिक का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ईयरफोन के राइट साइड में आपको बटन मिलते हैं, हालांकि यह बटन ज्यादा हाई क्वॉलिटी के नहीं लगते हैं। आप इन बटन से साउंड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक को प्ले और पॉज करने के साथ आप ट्रैक को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें ब्लूटुथ के जरिए गाने सुन रहे हैं तो आप डिवाइस की 8 से 10 मीटर की रेंज में बिना किसी दिक्कत के इसमें गाने सुन सकते हैं। आप इसको आसानी से अपने एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस पर कनेक्टि कर सकते हैं। ईयरफोन की सबसे अच्छी बात मुझे इसका बैटरी बैकअप लगा। लगभग 18 से 19 घंटे तक इस ईयरफोन ने मुझे बैटरी टाइम दिया। ऐसे में किसी लंबी यात्रा के दौरान यह आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

खरीदें या नहीं

अगर आप ओवर द ईयर हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपको दमदार बैटरी वाला ईयरफोन चाहिए तो आपके लिए Oraimo Studio H66D एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका साउंड इसकी कीमत के हिसाब से ठीक-ठाक है। इसमें आपको लगभग 18 से 19 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। हालांकि आप इससे थोड़ी अधिक कीमत में Sennheiser – HD 4.20s को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। यह थोड़ी ज्यादा कीमत में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।