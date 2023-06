Hindi Technology

अब तक PAN और Aadhaar नहीं किया लिंक? 1000 रुपये का लगेगा फाइन, जानिये कैसे

अब तक PAN और Aadhaar नहीं किया लिंक? 1000 रुपये का लगेगा फाइन, जानिये कैसे

क्या आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आपको अब 1,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है. जानिये कैसे

भारत सरकार ने PAN और Aadhaar लिंंक को अनिवार्य कर दियाा है. दोनों को लिंंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, जिसे 1000 रुपये की लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया. इसके बाद इस लास्ट डेट को दोबारा बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है.

अब PAN को Aadhaar से लिंक करने की आखिरी तारीख में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं. अगर आपने अब तक ये जरूरी काम पूरा नहीं किया है तो अब करें. क्योंकि अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो आपके कई काम अटक जाएंगे, जैसे कि बैंक का काम, नया अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे. ना ही टैक्स रिफंड फाइल कर पाएंगे. PAN और Aadhaar को लिंक करने का आसान स्टेप्स यहां दिया गया है. जानिये आप कैसे 1000 रुपये का भुगतान करके आधार और पैन को लिंक कर पाएंगे.

ऐसे लिंक करें (PAN-Aadhaar linking)

अगर आपका अकाउंट यहां नीचे दिये गए बैंक में है तो उसके लिये ये स्टेप्स फॉलो करें –

Axis Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, City Union Bank, Federal Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, IndusInd Bank, Jammu & Kashmir Bank, Karur Vysya Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, UCO Bank Union Bank of India.

1. https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें.

2. यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें.

3. जो OTP आया है उससे वेरिफाई करें और इनकम टैक्स टाइल पर प्रोसीड करें.

4. अब 2023-24 को चुनें और टाइप ऑफ पेमेंट (500) पर क्लिक करें और Continue करें.

5. अब 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. Continue पर क्लिक करें.

6. अगले पेज पर मोड ऑफ पेमेंट पर क्लिक करें. इसके बाद बैंक का ऑप्शन आएगा. जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसे चुनें.

7. PAN और Aadhaar का लिंक पूरा हो गया.

अगर आपके पास ऊपर दिये गए बैंकों में खाता नहीं है तो क्या करें :

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंंग वेबसाइट पर जाएं.

वेबसाइट पर e-Pay टैक्स पेज पर जाएं.

अब यहां एक हाइपरलिंक दिया गया होगा, जिसमें Click here to go to NSDL (Protean) tax payment page for other banks लिखा होगा. इस पर क्लिक करें. ऐसा करते ही नया पेज खुलेगा जो आपको Protean (NSDL) पोर्टल पर ले जाएगा.

Protean पोर्टल पर Challan No/ITNS 280 में जाकर Proceed पर क्लिक करें.

अब Tax Applicable (Major Head) सेक्शन में जाएं. (0021) Income Tax (Other than Companies) पर क्लिक करें.

अब Type of Payment (Minor Head) सेक्शन में जाएं और वहां (500) Other Receipts पर क्लिक करें.

अब असेसमेंट ईयर (AY) में 2023-24 सेलेक्ट करें और जरूरी डिटेल दर्ज करें.

Proceed पर क्लिक करें और अपना आधार और पैन लिंंक करें.