Paytm mobile application is again available on Google Play Store : गूगल Google ने पेटीएम ऐप (Paytm App) को कुछ घंटे के लिए प्ले स्टोर Play Store से हटा दिया था, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया. पेटीएम द्वारा ऐप पर हाल ही में पेश एक गेम से कैशबैक का विकल्प हटाने के बाद शुक्रवार की शाम को पुन: प्ले स्टोर पर बहाल कर दिया गया. गूगल ने खेलों में सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों पर अपनी नीति के उल्लंघन को लेकर शुक्रवार को कुछ देर के लिए ऐप को अपने प्‍ले स्‍टोर से हटा दिया था Also Read - Paytm removed from Play Store: Google ने हटाया Paytm, जानें अब आपके पैसों का क्‍या होगा

पेटीएम ने एक ट्वीट में कहा, ”अपडेट: और हम वापस आ गए!” Also Read - Paytm removed from Google Play Store: Google ने प्‍ले स्‍टोर से हटाया Paytm, नियम उल्लंघन का आरोप

बता ने गूगल ने वॉलेट एवं पेमेंट बैंक सेवाएं देने वाली कंपनी पेटीएम के ऐप को शुक्रवार की सुबह अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था. हालांकि, जो उपयोक्ता पहले से ऐप को लिए हुए थे, उन्हें ऐप का इस्तेमाल करने में कोई असुविधा नहीं हुई. Also Read - Most Dangerous Apps: खतरनाक हैं ये 6 मोबाइल ऐप, तुरंत कर दें डिलीट

गूगल ने सुबह एक ई-मेल के माध्यम से कहा था, ”ऐप को ‘प्ले स्टोर’ नीतियों के उल्लंघन के चलते रोका गया है- हमारी नीति के संबंध में आईपीएल टूर्नामेंट से पहले आज एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है.”

गूगल ने यह भी कहा कि इस कदम से केवल प्ले स्टोर पर ऐप की उपलब्धता प्रभावित होगी और इसके उपयोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा.

गूगल ने इससे पहले एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह खेल में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले ऐप को मंजूरी नहीं देगी और ऐसे किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया जायेगा. गूगल का कहना है कि ये नीतियां उपयोकर्ताओं को किसी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिये हैं.

पेटीएम ने दिन में एक ट्वीट किया कि नये डाउनलोड या अपडेट के लिये पेटीएम एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है. उसने कहा था, ”यह (ऐप) बहुत जल्द (प्ले स्टोर पर) वापस आ जाए गा. आपका पूरा धन पूरी तरह सुरक्षित है और आप अपने पेटीएम ऐप का सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं.”

भारत में आईपीएल जैसे प्रमुख खेल आयोजनों से पहले इस तरह के ऐप बड़ी संख्या में लॉन्च किए जाते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का नवीनतम सत्र 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाला है.

गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में कहा, ”हम ऑनलाइन कैसिनो की अनुमति नहीं देते हैं या खेलों में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करते हैं. इसमें वे ऐप शामिल हैं, जो ग्राहकों को किसी ऐसी बाहरी वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो धनराशि लेकर खेलों में पैसा या नकद पुरस्कार जीतने का मौका देती है. यह हमारी नीतियों का उल्लंघन है.”

गूगल ने यह भी कहा कि जब कोई ऐप इन नीतियों का उल्लंघन करता है, तो उसके डेवलपर को इस बारे में सूचित किया जाता है, और जब तक डेवलपर ऐप को नियमों के अनुरूप नहीं बनाता है, उसे तब तक गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है.

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनी गूगल की आपत्तियों पर अमल करते हुए कैशबैक देने वाले स्क्रैच कार्ड को पहले ही हटा चुकी है.