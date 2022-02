Paytm Cashback Offer: अगर आप भी Paytm का उपयोग करते हैं और आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है. Paytm ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ऑफर पेश किया है. (Paytm Earn Money Offer) इस ऑफर के तहत आपको (paytm cashback offer online) 4 रुपये के बदले 100 रुपये का कैशबैक प्राप्त होगा. कंपनी ने यह ऑफर आगामी पेटीएम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज वनडे और टी20 मैचों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है. (how to get rewards on upi money transfers) अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.Also Read - Samsung Galaxy S22 सीरीज का भारत में इंतजार खत्म, शुरू हुई प्री-बुकिंग, मात्र 2,000 रुपये देकर कर सकते हैं रिजर्व

Paytm ने शुरू किया ऑफर

बता दें कि 6 फरवरी से 20 फरवरी (Paytm cashback offer) के बीच इंडिया बनाम वेस्टइंडीज वनडे और टी20 मैचों के दौरान यूपीआई मनी ट्रांसफर पर Paytm ने कैशबैक समेत कई अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है. कंपनी ने जानकारी दी है कि मैच के दिनों में नए यूजर '4 ka 100 कैशबैक ऑफर' का लाभ उठा सकेंगे. इस दौरान 4 रुपये का मनी ट्रांजेक्शन करने पर 100 रुपये का कैशबैक प्राप्त होगा.

ऐसे मिलेगा कैशबैक का लाभ

अगर आप भी 4 रुपये के ट्रांसफर पर 100 रुपये का कैशबैक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको Paytm के रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा. रेफरल प्रोग्राम के तहत जब कोई यूजर अपने दोस्तों व परिवारजनों को को यूपीआई मनी ट्रांसफर के लिए Paytm का इस्तेमाल कर इनवाइट भेजता है तो रेफरर और रेफरी दोनों को 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा. यानि आप अपनों Paytm का उपयोग करने के लिए इनवाइट भेजकर कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि इस ऑफर को बढ़ावा देने के लिए Paytm ने भारतीय क्रिकेटरों युजवेंद्र चहल, हरभजन सिंह और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के साथ एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है.