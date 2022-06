Paytm App: डिजिटल वॉलेट ऐप Paytm का इस्तेमाल आज हर कोई करता है. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पेमेंट के लिए Paytm का ही उपयोग किया जाता है. अगर आप भी हर काम के लिए Paytm का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह जानकर झटका लगेगा कि Paytm ने मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट (Digital Wallet) पर एक्स्ट्रा पैसे करना शुरू कर दिया है. हालांकि, ऐसा सभी यूजर्स के साथ नहीं हुआ, बल्कि कुछ यूजर्स की शिकायत है कि उनके बिल पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है.Also Read - Reliance Jio ने चुपचाप बढ़ा दी इस प्लान की कीमत, अब यूजर्स को करनी पड़ेगी जेब ढीली

Paytm अब अपने यूजर्स से मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट करने पर Convenience fee वसूल रहा है. Paytm की इस हरकत के बाद यूजर्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर नाराजगी व्यक्त की है. लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

बता दें कि Paytm ने साल 2019 में यूजर्स को जानकारी दी थी कि वह किसी भी ट्रांजेक्शन पर Convenience fee नहीं लेता है और न ही कभी लेगा. हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह सुविधा केवल वॉलेट, यूपीआई और कार्ड से पेमेंट करने पर ही मिलेगी. इसमें पेटीएम पोस्टपेड शामिल नहीं है.

Important: Paytm neither charges nor will charge any convenience or transaction fee from customers on using any payment method which includes Cards, UPI and Wallet. Read our blog for more. ⬇️

https://t.co/rfPp21MAx1

— Paytm (@Paytm) July 1, 2019