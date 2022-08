वेबसाइट हैव आई बीन पॉन्ड डॉट कॉम (Have I Been Pwned.Com) ने पेटीएम मॉल (PaytmMall) से संबंधित अपने डेटा ब्रीच के दावे (Data Breach Claims) को वापस ले लिया है. प्लेटफॉर्म के निर्माता ट्रॉय हंट (Troy Hunt) ने ट्वीट किया कि डेटा सर्कुलेटिंग (Data Circulating) का पेटीएम (Paytm) से कोई संबंध नहीं है और डेटा ब्रीच का मामला मनगढ़ंत (Data Breach Fabricated) लगता है. गौरतलब है कि इससे पहले पेटीएम मॉल ने भी डेटा ब्रीच के दावों को खारिज किया था. पेटीएम मॉल ने तब कहा था कि उनका डेटा पूरी तरह सुरक्षित (Data Fully Secured) है और साल 2020 में डेटा लीक से जुड़े दावे (Data Leak Claims) पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं. बता दें कि वेबसाइट हैव आई बीन पॉन्ड डॉट कॉम इंटरनेट यूजर्स (Internet Users) को यह जांचने की अनुमति देती है कि क्या उनके व्यक्तिगत डेटा से समझौता (Personal Data Compromised) किया गया है या नहीं.Also Read - 34 लाख यूजर्स के डेटा के उल्लंघन पर पेटीएम मॉल ने दी सफाई, कहा- सभी का डेटा सुरक्षित

This breach has subsequently been flagged as "fabricated". More here: https://t.co/LFNhlmJHgO

— Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) July 29, 2022