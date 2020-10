Paytm Mini App Store Launched: Google ने हाल में प्लेस्टोर से Paytm App को हटाया था. अब Google की टक्कर में Paytm ने अपना Mini App Store लॉन्च कर दिया है. Paytm Mini App Store के आने से यूजर्स को Google Play Store के अलावा भी एक विकल्प मिल गया है. पेटीएम ने कहा है कि Paytm Mini App Store को भारतीय डेवलपर्स की मदद करने के लिए पेश किया है. Also Read - Paytm App गूगल प्ले स्टोर पर लौटा, नीति उल्लंघन को लेकर हटाया गया था

What is Paytm Mini App Store (क्या है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर)

Paytm Mini App Store भी किसी एप स्टोर की तरह ही है. (Paytm Android Mini App Store) मिनी एप स्टोर पर मिनी ऐप्स मिलेंगे, जिनका इंटरफेस मोबाइल एप की तरह ही होगा. मिनी ऐप्स एक तरह के कस्टम बिल्ड मोबाइल वेब होते हैं, जो यूजर्स को बिना डाउनलोड किए ऐप जैसा एक्सपीरियंस देते हैं.