Train Live Status: कुछ सामान खरीदना हो, बिल भरना हो या डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करना हो, इन सबके लिए ज्यादातर लोग कहते हैं, Paytm करो. ट्रेन की टिकट (Trains Ticket on Paytm) बुक कराने के लिए भी बहुत से लोग Paytm का इस्तेमाल करते हैं. अब Paytm अपने यूजर्स के लिए एक और सुविधा लेकर आया है. पेटीएम यूजर्स अब अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस (Live Train Status on Paytm) भी आसानी से Paytm पर ही देख पाएंगे. अब यात्रियों को ट्रेन लेट होने की चिंता नहीं होगी और न ही रेलवे स्टेशन जाकर घंटों इंतजान करना पड़ेगा.Also Read - रोहतक में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली-रोहतक रेलवे ट्रैक बाधित

ट्रेन की लाइव लोकेशन के साथ ही यात्रियों को पेटीएम पर यह जानकारी भी मिलेगी की आपकी ट्रेन किस स्टेशन (Boarding Station) के किस प्लेटफॉर्म (Platform information on Paytm) पर रुकेगी. यही नहीं यात्री पेटीएम ऐप से ही अपने ट्रेन सफर के दौरान खाना भी ऑर्डर (Food Order on Paytm) कर सकते हैं. इसके अलावा रेलवे से जुड़ी अन्य सहायता भी पेटीएम ऐप पर मिल सकती है. Also Read - रेल मंत्री ने कहा-फ्लेक्सी फेयर नहीं बदलेगा, ट्रेन का टिकट खरीदते समय आप कैसे चुकाते हैं Flexi Fare, जानिए

paytm अपने यूजर्स को 10 भाषाओं में कस्टमर सर्विस भी उपलब्ध कराता है. इन भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, ओडिया और तेलुगु के अलावा अन्य भाषाएं भी शामिल हैं. पेटीएम ऐप से रेलवे टिकट बुक कराने पर महिला यात्रियों को 45 वर्ष की आयु के बाद और पुरुष यात्रियों को 60 की उम्र के बाद लोअर बर्थ की सुविधा भी मिलती है. Also Read - Flexi Fare Update: राजधानी, शताब्दी और दुरंतो के टिकट को लेकर बड़ा अपडेट, क्या Flexi Fare होने जा रहा खत्म? जानें क्या बोले रेलमंत्री

अगर आप पेटीएम से रेलवे टिकट खरीदते हैं तो आपको पता ही होगा कि पेटीएम अपने ग्राहकों को पोस्टपेड पेमेंट की भी सुविधा देता है. अगर आप टिकट बुक करते समय पेमेंट नहीं करना चाहते या उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो पेटीएम की यह सुविधा आपकी बड़ी मदद कर सकता है. बुक नाउ, पे लेकर (Book Now Pay Later) सुविधा के तहत यात्रियों को टिकट बुक करने पर पेमेंट के लिए 30 दिन तक का समय मिल जाता है.

