एक टिकटॉक चुनौती वायरल हो गई है, जिसमें लोग सुपर ग्लू से अपने होठ को चिपका रहे हैं। इसके लिए आईलैस ग्लू या नेल ग्लू का प्रयोग किया जा रहा है। समाचार पोर्टल डेज्डडिजिटल की रिपोर्ट में बताया गया कि इस चलन को यूजर चोलेहैमक4 ने शुरू किया, जब उसने अपने होंठ चिपका कर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसके होंठ बड़े और फूले हुए दिख रहे थे।

imagine you’re talking to someone and your lip falls down by accident pic.twitter.com/kDD9CqHOr6

इसके ट्विटर पर साझा होते ही हजारों लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे, और सभी लोग इस चीज के साथ अपने वीडियो को शेयर करने लगे। एक यूजर ने लिखा, “ओएमजी, मैंने इसे किया और इससे होंठ बड़े दिखते हैं।” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “एक ब्लैक होने के कारण मेरे होंठ पहले ही भरे हैं, जो एक आशीर्वाद है। सचमुच हर कोई ऐसा ही होंठ चाहता है।”

Y’all I tried it😂 ignore the laugh pic.twitter.com/cGx0vV5wXP

Y’all I tried it😂 ignore the laugh pic.twitter.com/cGx0vV5wXP

As a black woman with a severe lip deficiency I felt obliged to try this. ⚠️TRIGGER WARNING⚠️ Hilarity ensues pic.twitter.com/moVaYlylGu

— She Who Can Not Be Gamed (@SprklShneGlistn) September 7, 2019