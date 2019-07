Petition For Reduce Redmi K20 Price : शाओमी (Xiaomi) ने भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi K20 और Redmi K20 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। इन स्मार्टफोन की कीमतों (Redmi K20 and K20 Pro Price In India) को लेकर शाओमी फैन्स (Mi Fans) नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। फैन्स की नाराजगी को देखते हुए शाओमी इंडिया (Xiaomi India) और शाओमी के ग्लोबल एमडी मनु कुमार जैन (Mannu Kumar Jain) ने एक खुला पत्र लिखकर बताया कि क्यों भारत में चीन के मुकाबले स्मार्टफोन महंगा है। मनु कुमार जैन के लिखे ओपन लेटर के बाद भी भारत में शाओमी फैन्स की नाराजगी खत्म नहीं हुई और उन्होंने Redmi K20 स्मार्टफोन की कीमत कम करने को लेकर ऑनलाइन पिटीशन (Petition For Reduce Redmi K20 Price) दायर की है। बता दें कि Redmi K20 स्मार्टफोन के चीन और भारत की कीमतों में अंतर 3 से 5 प्रतिशत तक है।

शाओमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi K20 की कीमतें कम करने को लेकर फैन्स ने यह पीटिशन Change.Org की वेबसाइट पर की है। Redmi K20 के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज की कीमत 22 हजार रुपये से घटाकर 20 हजार किए जाने को लेकर दायर ऑनलाइन याचिका विवेक चौहान ने दायर की है। इस याचिका में उन्होंने Realme X स्मार्टफोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज का हवाले देते हुए कहा कि शाओमी के अपने स्मार्टफोन की कीमत कम करनी चाहिए। बता दें कि Realme X के इस वेरिएंट (Realme X Price In India) की 20 हजार रुपये है।

Xiaomi Redmi K20 Series : Price and Availability

Xiaomi Redmi K20 और Redmi K20 Pro की शुरूआती कीमत क्रमश: 21,999 और 27,999 रुपये है। Redmi K20 को 6GB RAM के साथ 64GB और 128GB स्टोरेज के (Redmi K20 Price) साथ लॉन्च किया जा सकता है। 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये होगी। वहीं Redmi K20 Pro भी दो वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। 6GB RAM वाले Redmi K20 Pro की कीमत 27,999 रुपये (Redmi K20 Pro Price) है। वहीं Redmi K20 Pro के 8GB RAM वाले की कीमत Rs 30,999 रुपये से शुरू होगी। ये दोनों स्मार्टफोन Flipkart, Mi.com और Mi Store पर बिक्री के लिए आएंगे। पहली सेल 22 जुलाई को आयोजित होगी।

इसके साथ ही इसका सिग्नेचर एडिशन जो कि सोने का बना है उसकी कीमत 4,80,000 रुपये है। कंपनी ने इसे लॉन्च से ठीक एक दिन पहले टीज किया था। कंपनी ने सिग्नेचर एडिशन के 20 स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध किए हैं। वहीं एल्फा सेल के लिए जिन यूजर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है वे यूजर्स आज शाम 8 बजे फ्लिपकार्ट से फोन खरीद पाएंगे।इस दौरान ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को 2000 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिलेगा।एल्फा सेल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऐसे यूजर्स कल mi होम से एल्फा सेल का बेनिफिट ले सकते हैं।

Xiaomi Redmi K20 Series: Specifications and Features

Redmi K20 Pro स्मार्टफोन में 6.39 इंच की full HD+ रेज्यूलेशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी (Xiaomi Redmi K20 Pro Specifications) गई है। इस स्मार्टफोन में नॉच डिस्प्ले नहीं दी गई है इसमें फ्रंट कैमरे के लिए पॉप-अप मैकेनिज्म दिया गया है। इस स्मार्टफोन का आस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 91 परसेंट है। कंपनी का दावा है कि Redmi K20 Pro की डिस्प्ले HDR content को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही कंपनी ने इस स्मार्टफोन में सातवीं जेनेरेशन का इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है।

Redmi K20 Pro स्मार्टफोन को Snapdragon 855 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही कंपनी Redmi K20 स्मार्टफोन ((Xiaomi Redmi K20 Specifications)) को Qualcomm के Snapdragon 730 Soc के साथ लॉन्च किया है। इन दोनों स्मार्टफोन की बाकी स्पेसिफिकेशंस एक जैसी है। इसके साथ ही कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन में 8 लेयर ग्रेफाइड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ गेमर्स का ख्याल रखते हुए इसमें Game Turbo 2.0 भी दिया है। जो कि गेमिंग के एक्सपीरिएंस को बेहतर करता है।

