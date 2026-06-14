Smartphone Tips: फोन में पानी घुसते ही अपनाएं ये ट्रिक, बच जाएगा रिपेयर का खर्च

Smartphone Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में अगर महंगा फोन गलती से पानी में गिर जाए तो लोग घबरा जाते हैं. कई बार फोन पानी में गिरने के बाद भी बच सकता है, लेकिन शुरुआती कुछ मिनटों में की गई गलती उसे हमेशा के लिए खराब कर सकती है. इसलिए सबसे पहले फोन को पानी से बाहर निकालें और तुरंत स्विच ऑफ कर दें. अगर फोन चालू रहेगा तो अंदर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ सकता है.
आजकल कई स्मार्टफोन IP67 या IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह वॉटरप्रूफ हैं. लंबे समय तक पानी में रहने या खारे पानी, साबुन वाले पानी और दूसरे लिक्विड के संपर्क में आने पर फोन को नुकसान हो सकता है. ऐसे में यह मानकर न चलें कि आपका फोन वॉटर रेजिस्टेंट है तो उसे कुछ नहीं होगा. पानी में गिरने के बाद चार्जर, ईयरफोन, फोन कवर और सिम ट्रे जैसी सभी एक्सेसरीज हटा दें. इसके बाद मुलायम कपड़े या टिश्यू से फोन की बाहरी सतह को धीरे-धीरे सुखाएं. चार्जिंग पोर्ट को नीचे की तरफ रखें ताकि अंदर फंसा पानी बाहर निकल सके.
फोन पानी में गिरने के बाद लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो नुकसान को और बढ़ा देती हैं. सबसे आम गलती फोन को चावल में डालने की है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक चावल अंदर की नमी पूरी तरह नहीं निकाल पाता और इसके छोटे कण पोर्ट्स में फंस सकते हैं.
इसके अलावा हेयर ड्रायर या गर्म हवा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी फोन के अंदर और गहराई तक पहुंच सकता है. फोन को जोर-जोर से हिलाना भी नुकसानदायक हो सकता है. सबसे जरूरी बात, गीले फोन को तुरंत चार्ज करने की गलती कभी न करें, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है.
फोन को सुरक्षित तरीके से सुखाने के बाद उसे कुछ समय के लिए सूखी और हवादार जगह पर छोड़ देना चाहिए. फोन को दोबारा चार्ज करने या चालू करने से पहले कम से कम 24 से 48 घंटे तक इंतजार करें. अगर इसके बाद भी स्क्रीन झिलमिलाए, स्पीकर की आवाज सही न आए या चार्जिंग में दिक्कत हो तो किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से जांच करवानी चाहिए. सही समय पर सही कदम उठाकर आप अपने फोन को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं और महंगे रिपेयर खर्च से भी बच सकते हैं.
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