सैन फ्रांसिस्को. अमेरिकी संग्राहलय में बेबी जीसस की एक मूर्ति खूब वायरल हो रही है, इसके वायरल होने की खास बात यह है कि इसमें मदर मैरी की गोद में बेबी जीसस बिलकुल मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की तरह दिख रहा है. इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. पूर्व ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी ने भी एक गुप्त कैप्शन ‘मेटा’ के साथ तस्वीरों को रीट्वीट किया, जिसे एरीक्स नाम के एक उपयोगकर्ता ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था.Also Read - शुक्रवार को पड़ने वाली 13 तारीख को मानते हैं अपशगुन, जानें ये 10 बातें

लॉस एंजिल्स म्यूजियम ऑफ आर्ट से मदर मैरी और बेबी जीसस की तस्वीरों के साथ यूजर ने ट्वीट किया कि एलए म्यूजियम ऑफ आर्ट में यह बेबी जीसस की मूर्ति मार्क जुकरबर्ग की तरह दिखती है. एक यूजर ने डोर्सी को जवाब देते हुए लिखा कि यह कला के नाम पर अपमान है. यूजर ने लिखा कि कला के नाम पर इसे देखकर दुख हुआ. इस पवित्र चीज का मजाक उड़ाते हुए देखना अपमानजनक है. कुछ सीमाएं नहीं तोड़नी चाहिए! एक बच्चे की नग्न तस्वीर ऑनलाइन एक अपराध है, लेकिन एक इस महत्वपूर्ण की नग्न मूर्ति ठीक है? Also Read - Facebook announces new steps to save privacy of its users | यूजर्स की प्राइवेसी के लिए फेसबुक ने किया नए कदमों का ऐलान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूजर्स ने तस्वीरों पर मजेदार और व्यंग्यात्मक कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा कि कला कब से थी? जुकरबर्ग का हेयरकट जूलियस सीजर से प्रेरित था, जो 100 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था. एक अन्य उपयोगकर्ता ने मेटा के सीईओ पर चुटकी लेते हुए कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने खुद को समृद्ध करने के लिए हमारे डेटा को बेच दिया. मार्क जुकरबर्ग शिशु जीसस स्कल्पचर की तरह लग सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा निश्चित रूप से क्राइस्ट जैसी नहीं है. Also Read - Whistle blower Christopher Wylie says, Cambridge Analytica has its office in India | कैंब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मचारी का सनसनीखेज खुलासा, कांग्रेस का भी नाम लिया

इनपुट आईएएनएस