POCO C3 India launch: Poco C3 स्मार्टफोन भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च होगा. कंपनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है. Poco ने ट्वीट में अपने इस नए फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि Poco C3 जून में मलयेशिया में लॉन्च हुए Redmi 9C का रिब्रैंडेड वर्जन होगा. फ्लिपकार्ट पर इस नए फोन का डेडिकेटेड पेज लाइव कर दिया गया है.

Poco C3 India launch detail (लॉन्च डीटेल)

पोको इंडिया के ट्वीट के अनुसार, Poco C3 को 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं. Poco C3 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से बेचा जाएगा. फोन की कीमत का अभी खुलासा नहीं हुआ है. हालांकि, हाल में लीक हुए फोन के रिटेल बॉक्स से यह जानकारी सामने आई है कि Poco C3 के 4GB+64GB वेरियंट का दाम 10,990 रुपये होगा.

👀3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

Know more: https://t.co/FgindDwGMo

3👁️👁️👁️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o

— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 1, 2020