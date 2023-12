POCO C65 की सेल आज से शुरू, कीमत और स्पेसिफिकेशन

POCO C65 को भारतीय बाजार में पेश कर दिया गया है और आज 18 दिसंबर से इसकी सेल भी शुरू हो रही है. POCO C65 की सेल फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी. पोको का ये लेटेस्ट फोन तीन कंफिगरेशन 4GB+128GB RAM, 6GB+128GB RAM और 8GB+256GB RAM में आ रहा है. फ्लिपकार्ट सेल के पहले ही दिन हैंडसेट पर ऑफर और डिस्काउंट दे रहा है.

4GB+128GB स्टोरेज वाले हैंडसेट की कीमत ₹8499 है, वहीं 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹9499 है. जबकि 8GB+256GB मॉडल को ₹10,999 रुपये में लॉन्च किया गया है. अगर आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूजर हैं और EMI ट्रांजेक्शन करते हैं तो ₹1000 का डिस्काउंट मिलेगा.

