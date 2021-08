POCO F3 GT Launch in India: स्मार्टफोन ब्रांड पोको ने भारत में पोको एफ3 जीटी (POCO F3 GT Mobile ki Khasiyat) को लॉन्च किया है. यह स्मार्टफोन किफायती कीमत पर दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें टॉप-एंड परफॉर्मेंस के लिए डाइमेंशन 1200 चिपसेट दिया गया है. स्मार्टफोन तीन स्टोरेज वेरिएंट (Variant of POCO F3 GT) में पेश किया गया है जिसमें, 6जीबी प्लस 128जीबी की कीमत 25,999 रुपये, 8जीबी प्लस 128जीबी की कीमत 27,999 रुपये और 8जीबी प्लस 256जीबी की कीमत 29,999 रुपये है. ये फोन दो कलर में गनमेटल सिल्वर और प्रीडेटर ब्लैक आया है.Also Read - MI vs CSK Live Streaming, Vivo IPL 2021: कब और कहां देंखे मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स मैच

इस स्मार्टफोन 6.67 इंच के फुल-एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 120 हट्र्ज़ रिफ्रेश रेट और एचडीआर10प्लस सपोर्ट के साथ आता है. डिस्प्ले में पतले बेजल हैं, जो डिवाइस को और भी खूबसूरत बनाते हैं. प्रोटेक्शन के लिए आपको आगे और पीछे कॉनिर्ंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगा. ग्लास बैक इसे प्रीमियम लुक और फील देता है. सेल्फी कैमरे के लिए ऊपर की तरफ एक वाटरड्रोप नोच दिया गया है.

पोको एफ3 जीटी ट्रिपल-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64एमपी का प्राइमरी कैमरा, 8एमपी का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 2एमपी का मैक्रो कैमरा है. और 16एमपी का सेल्फी कैमरा है. पोको एफ3 जीटी एक फ्लैगशिप मीडियाटेक चिपसेट के साथ एकीकृत है और इसमें 6एनएम डाइमेंशन 1200 चिपसेट है.

स्मार्टफोन पर सबसे तेज सीपीयू में से एक, यह 3.0 गीगाहट्र्ज़ पर कोर्टेक्स-ए78 कोर के साथ एक अल्ट्रा-कोर पर चलता है, आर्म कॉर्टेक्स-ए78 के साथ 2.6 गीगाहट्र्ज़ पर तीन सुपर-कोर और आर्म कॉर्टेक्स-ए55 के साथ 2 गीगाहट्र्ज़ पर चार दक्षता कोर हैं. 3गीगाहट्र्ज़ अल्ट्रा-कोर प्रोसेसर तत्काल प्रतिक्रिया और बिजली-दक्षता का वादा करता है, जो पिछली पीढ़ी की तुलना में 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तेज है.

मल्टीटास्किंग के दौरान फोन लैग नहीं होगा. फेस अनलॉक और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसरल है. पोको एफ3 जीटी में 5065 एमएएच की बैटरी है. 67वॉट का फास्ट चार्जर एफ3 जीटी को 0 से 50 प्रतिशत तक की बैटरी काफी तेजी से लेता है.

पोको एफ3 जीटी को एयरोस्पेस ग्रेड वेपर चैंबर कूलिंग के साथ एम्बेड किया गया है, जिसमें इस प्रणाली के बिना फोन की तुलना में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए तेज गर्मी अपव्यय के लिए आठ-परत ग्रेफाइट शीट हैं. इस डिवाइस में डुअल स्पीकर, ट्रीपल माइक्रोफोन्स और डुअल 5जी सपोर्ट जैसे फीचर मिलते है.