Poco F3 GT को लेकर पिछले कई दिनों से लीक्स व खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखते हुए भारतीय यूजर्स इस स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कंपनी भी आए दिन स्मार्टफोन से जुड़ा एक टीजर जारी कर रही है. वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है कि यह स्मार्टफोन भारत में 23 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यह MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स से लैस होगा. इसके अलावा फोन में कई शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे. जिनसे कंपनी पहले ही पर्दा उठा चुकी है.

Poco F3 GT की लॉन्चिंग

Poco F3 GT भारत में 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस कंपनी इसका लॉन्च इवेंट वर्चुअली आयोजित करेगी.यदि आप वर्चुअल इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसमें जुड़ सकते हैं.

Poco F3 GT की संभावित कीमत

Poco F3 GT को लेकर हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि कंपनी इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 30,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च कर सकते है. जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 35,000 रुपये के आसपास होगी.

Poco F3 GT के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार यह स्मार्टफोन एंटी फिंगरप्रिंट मेटे फिनिश के साथ आएगा और दिखने में प्रीमियम लुक का अहसास कराएगा. इसके अलावा फोन में 5065mAh की पावरफुल बैटरी दी जाएगी. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को शानदार ऑडियो क्वालिटी के लिए डॉल्बी एटमॉस और हाई रेज ऑडियो की सुविधा मिलेगी. साथ ही यूएसबी टाइप सी सपोर्ट भी दिया जा सकता है. फोन में 12GB रैम दी जा सकती है. इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसका प्राइमरी सेंसर 64MP का होगा. जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया जाएगा. वहीं फ्रंट कैमरा 16MP का हो सकता है.