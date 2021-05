Poco भारत में अपना नया स्मार्टफोन Poco F3 GT लॉन्च करने की तैयारी में है और यह खुलासा खुद कंपनी ने किया है. हालांकि, कंपनी ने Poco F3 GT की लॉन्च डेट शेयर नहीं की है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल की पहली तिमाही में यह स्मार्टफोन भारत में दस्तक देगा. यह स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए Redmi K40 Game Enhanced Edition का ही रिब्रांडेड वर्जन होगा. Also Read - Jio और Google मिलकर लॉन्च करेंगे सस्ता 5G फोन, कम कीमत में मिलेगा अधिक डाटा का लाभ

Poco India के ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर वीडियो शेयर किया गया है और इस वीडियो में कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह भारत में जल्द ही Poco F3 GT स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. साथ ही इस वीडियो में यह भी स्पष्ट किया है कि अपकमिंग स्मार्टफोन पावरफुल प्रोसेसर MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा.

