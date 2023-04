Snapdragon 7+ Gen 2 SoC से लैस होगा POCO F5, जल्द होगा लॉन्च

POCO जल्द ही भारत में अपना अगला फ्लैगशिप फोन, POCO F5 लॉन्च करने जा रहा है. इस बात को कंपनी के कंट्री हेड हिमांशु टंडन ने कंफर्म किया है. इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा हो गया है कि POCO F5 में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा. इस हैंडसेट को हाल ही में गीकबेंच सर्टिफिकेशन पर देखा गया है.

स्नैपड्रैगन ने ट्विटर पर POCO F5 5G के प्रोसेसर की पुष्टि की है. उसी ट्वीट को नये मैसेज के साथ हिमांशु ने भी ट्वीट किया है. ट्वीट में लिखा गया है कि अब तक का यह सबसे शक्तिशाली POCO स्मार्टफोन! नए #POCOF5″ के लिए खुद को तैयार करें.