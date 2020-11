POCO Independent Brand: POCO ने अपने आपको स्वतंत्र ब्रैंड (इंडिपेंडेंट ब्रैंड) घोषित कर दिया है. दरअसल, Poco ने इंडियन मार्केट में अपना पहला स्मार्टफोन Xiaomi के सब-ब्रैंड के रूप में लॉन्च किया था. इस साल की शुरुआत में कंपनी ने घोषणा की कि वह एक स्वतंत्र ब्रैंड के रूप में आगे बढ़ेगी. अब कंपनी एक बार फिर दोहराया है कि POCO एक स्वतंत्र ब्रैंड के रूप में आगे बढ़ने वाला है. Also Read - POCO M3 Price: यूनीक लुक वाला POCO M3 स्मार्टफोन लॉन्च, इसमें है 6000mAh की बैटरी

POCO की ग्लोबल विंग ने ट्वीट करके खुद को स्वतंत्र ब्रैंड बताया है. ट्वीट में कंपनी ने अपने फैंस के लिए एक लेटर पोस्ट किया है, जिसमें साल 2018 में ब्रैंड की लॉन्चिंग से अब तक उसे सपोर्ट करने के लिए फैंस का धन्यवाद कहा है. पोको का पहला स्मार्टफोन साल 2018 में Poco F1 लॉन्च हुआ था. कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स के चलते Poco F1 को काफी पसंद किया गया.

Poco F1 के बाद कंपनी ने मिड-रेंज में कई स्मार्टफोन लॉन्च किए. पोको का लेटेस्ट फोन Poco M3 है, जिसे हाल में लॉन्च किया गया है. इसे बजट सेगमेंट में लॉन्च किया गया है.

60 लाख स्मार्टफोन की सेल

लेटर में पोको का दावा है कि वह 35 देशों की मार्केट में उपलब्ध है. कंपनी दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा फोन बेच चुकी है. इनमें 22 लाख सिर्फ Poco F1 स्मार्टफोन की बिक्री हुई है.

पोको फोन में अभी भी शाओमी का MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम

स्वतंत्र ब्रैंड घोषित करने के बाद पोको की आफ्टर सेल-सर्विस में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, इस बारे में कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है. हालांकि, पोको के फोन अभी भी शाओमी के MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करेंगे. बता दें कि शाओमी का MIUI ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है.