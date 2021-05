देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कई कंपनियां अपने यूजर्स की सुविधा का भी पूरा ध्यान रख रही हैं. Poco India ने भी अपने स्मार्टफोन की वारंटी को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा है कि जिन यूजर्स के स्मार्टफोन की वारंटी मई और जून में खत्म हो रही है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे यूजर्स के फोन की वारंटी को अगले दो महीने के लिए बढ़ा​ दिया गया है. कंपनी ने यह फैसला कोरोना संक्रमण की वजह से देश में जगह-जगह लगे लॉकडाउन और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. Also Read - US के 57 सांसदों ने राष्‍ट्रपति जो बाइडन से कहा- कोरोना संकट में भारत को और मदद दी जाए

Poco India समेत कई स्मार्टफोन कंपनियों ने पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने स्मार्टफोन की वारंटी को कुछ समय के लिए एक्सटेंड किया था. वहीं अब Poco India ने अपने बयान में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में देश की स्थिति को देखते हुए मई और जून में खत्म होने वाले स्मार्टफोन की वारंटी को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है. वैसे भी लोग अभी कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे और ऐसे में अपनी और परिवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है.

We know that the past few months have been extremely difficult on everyone. To make things easier, we're extending *. All, for your safety.

*For everyone whose warranty expires in the month of May/ June. pic.twitter.com/pY984k78UG

— POCO India – Register for Vaccine (@IndiaPOCO) May 12, 2021