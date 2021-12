अगर आप बजट रेंज में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Poco ब्रांड के तहत आपको कई विकल्प मिल जाएंगे. खास बात है कि Poco की C सीरीज के स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये से कम कीमत में मिल जाएंगे और इन्हें यूजर्स का काफी प्यार भी मिल रहा है. (Smartphone Under Rs 10000) इसका अंदाजा इस सीरीज के सेल से लगाया जा सकता है. कंपनी ने खुलासा किया है कि Flipkart पर Poco C सीरीज स्मार्टफोन की सेल 30 लाख से ज्यादा हुई है. (Flipkart Big Saving Days Sale) इस सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन Poco C3 और Poco C31 शामिल हैं. दोनों ही स्मार्टफोन में कम कीमत के साथ यूजर्स को शानदार फीचर्स की सुविधा मिल रही है.Also Read - Smartphone Tips: अगर आप भूल गए हैं अपना UPI Pin, तो न हो परेशान, इन स्टेप्स को करें फॉलो

Poco C31 की कीमत और उपलब्धता

Poco C31 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 8,499 रुपये में कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है और इसे ई-कॉमर्स साइट Flipkart के माध्यम से खरीदा जा सकता है. इसे ईएमआई विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा इस स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर के तहत कम कीमत में भी खरीदने का मौका मिल रहा है. इतना ही ही यदि इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

Poco C31 में मौजूद है कई खास फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.43 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल है. एंड्राइड 10 स्मार्टफोन पर आधारित यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 प्रोसेसर से लैस है और इसमें यूजर्स को पावर बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है. जो कि सिंगल चार्ज में लंबा बैकअप देने में सक्षम है. इस स्मार्टफोन में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से एक्सपेंड किया जा सकता है.

Poco C31 स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए यूजर्स को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है. जबकि इसमें यूजर्स को 2MP का मैक्रो सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इस स्मार्टफोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.