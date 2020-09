Poco M2 Launched in India: Poco M2 स्‍मार्टफोन भारत में लॉन्‍च हो गया. कंपनी ने वर्चुअल इवेंट के माध्‍यम से अपना यह नया स्‍मार्टफोन पेश किया है. Poco M2 को बजट रेंज (Poco M2 price in India) में बेहतरीन फीचर्स के साथ बाजार में उतारा गया है. इसमें ऑक्‍टा-कोर प्रोसेसर, क्‍वाड रियर कैमर सेटअप और बड़ी बैटरी जैसी खूबियां हैं. Poco M2 को दो वेरियंट में पेश किया गया है. Also Read - Poco M2 स्मार्टफोन भारत में 8 सितंबर को होगा लॉन्च, जानें कितनी हो सकती है कीमत

Poco M2 price in India (पोको M2 की कीमत और उपलब्धता)

Poco M2 को दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. फोन के 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 10,999 रुपये, जबकि 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 12,499 रुपये है. पोको का यह नया फोन पिच ब्लैक, स्लेट ब्लू और ब्रिक रेड कलर ऑप्‍शन में खरीदा जा सकेगा. इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट पर 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी.

Poco M2 specifications (पोको M2 के स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Poco M2 ऐंड्रॉयड 10 बेस्ड MIUI पर चलता है. इसमें 6.53 इंच फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है. डिस्‍प्‍ले प्रोटेक्शन के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है. इस नए फोन में मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर और 6 जीबी रैम है.

पोको एम2 में पीछे की तरफ चार कैमरे हैं. इनमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस सेंसर, 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है.

128 जीबी तक स्‍टोरेज के साथ आने वाले इस फोन के स्‍टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. पोको एम2 में 5000mAh की बैटरी है, जो 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

कनेक्टिविटी के लिए पोको के इस फोन में ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ड्यूल VoLTE सपोर्ट, 4G, ब्‍लूटूथ v5.0, IR ब्‍लास्‍टर, GPS, 3.5mm हेडफोन जैक और USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं.