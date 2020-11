POCO M3 launch date: POCO M3 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है. POCO का यह फोन 24 नवंबर को एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च इवेंट के दौरान ही इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा होगा. हालांकि, गीकबेंच की लिस्टिंग से इसके कुछ डीटेल सामने आ चुके हैं. Also Read - Poco M2 स्मार्टफोन भारत में 8 सितंबर को होगा लॉन्च, जानें कितनी हो सकती है कीमत

POCO M3 स्मार्टफोन POCO M2 का अपग्रेडेड मॉडल होगा. कंपनी इसे ‘More Than You Expect’ (आपकी अपेक्षा से अधिक) टैगलाइन से प्रमोट कर रही है. हालांकि, फोन के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर नहीं की है. इससे पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था पोको एक मिड रेंज स्मार्टफोन लाने वाला है, जिसका ग्लोबल डेब्यू जल्द होगा. Also Read - Poco X3 NFC स्मार्टफोन 7 सितंबर को होगा लॉन्च, जानें क्‍या खास

पोको का एक नया स्मार्टफोन इस हफ्ते की शुरुआत में मॉडल नंबर M2010J19CG के साथ देखा गया था. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह POCO M3 स्मार्टफोन हो सकता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह Redmi Note 10 4G स्मार्टफोन भी हो सकता है.

मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन्स

POCO M3 में 6.53-इंच फुल HD+ डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह फोन स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर और 4 जीबी रैम के साथ आने की उम्मीद है. ज्यादा रैम के साथ फोन का अन्य वेरियंट भी आ सकता है. पोको का यह नया फोन ऐंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा.

रिपोर्ट्स की मानें, तो पोको एम3 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा.

इस स्मार्टफोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 22.5 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, GPS और USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे.