Poco M4 Pro 5G को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है कि यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 15 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. Poco India ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 सेकेंड की एक छोटी से वीडियो क्लिप में अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की घोषणा की है. लेकिन इवेंट से जुड़ी अन्य कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है. बता दें कि Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन पिछले साल नवंबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था और यह चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 11 5G का ही रिब्रांडेड वर्जन है.

Get ready to #StepUpUrGame with the all new POCO M4 Pro 5G. Launching on 15th February. #StayTuned#POCOIndia #MadeofMad pic.twitter.com/8cGgcUTZiW

— POCO India (@IndiaPOCO) February 8, 2022