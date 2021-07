POCO और OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है. POCO का नया स्मार्टफोन POCO F3 GT होगा लेकिन अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है. वहीं OnePlus 22 जुलाई को OnePlus Nord 2 5G को लॉन्च करने वाली है. ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच एक-दूसरे से बेस्ट स्मार्टफोन लाने की होड़ तेज हो गई है और इसके चलते सोशली मीडिया पर दोनों के बीच जंग छिड़ गई है. दोनों ही स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर लॉन्च किए जाएंगे. लॉन्च से पहले POCO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर OnePlus का मजाक उड़ाया है. आइए जानते हैं ​आखिर क्या है पूरा मामला?Also Read - पावरफुल प्रोसेसर के साथ Vivo Y53s हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

जानें पूरा मामला

OnePlus Nord 2 5G को अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है लेकिन POCO ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें ​हिंट दिया है कि POCO F3 GT स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 की तरह साधारण स्मार्टफोन नहीं होगा. इतना ही नहीं POCO ने तो OnePlus Nord 2 के लिए उपयोग की गई मार्केटिंग टैगलाइन का भी मजाक उड़ाया है. OnePlus Nord 2 के कंपनी ने टैगलाइन ‘Pretty Much everything you could ask for’ का उपयोग किया है. इस पर चुटकी लेते हुए POCO ने POCO F3 GT के साथ टैगलाइन में लिखा है ‘pretty much everything you could ask for ‘a lot lot more.’ जिसमें से pretty much everything you could ask for को काटा हुआ है. Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 300 रुपये से कम कीमत में खरीदें ये बेस्ट प्रीपेड प्लान, पाएं 2GB डेली डाटा का लाभ

Not your N-ordinary phone. pic.twitter.com/0oKCbY8CXO — POCO India – The God Of Madness (@IndiaPOCO) July 8, 2021



POCO F3 GT के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

POCO F3 GT की बात करें तो इस स्मार्टफोन को लेकर सामने आई लीक्स व खुलासो के अनुसार इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 120Hz पिक्सल होगा. फोन को MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा और इसमें 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5065mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसके अलावा 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप उपलब्ध होगा. Also Read - Redmi Note 10T 5G भारत में जल्द देगा दस्तक, कंपनी ने टीजर के माध्यम से दी जानकारी

OnePlus Nord 2 GT के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus Nord 2 GT को MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा. इसमें 6.43 इंच की फुल एचडी+ ​एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी और यह 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. इसमें फोटोग्राफी के लिए 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. पावर बैकअप के लिए इसमें 4,500mAh बैटरी उपलब्ध होगी.