poco x2 price revealed in india: शाओमी से अलग हुए पोको ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन POCO X2 लॉन्च कर दिया है. भारत में यह पोको ब्रांड का पहला स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो POCO X2 की शुरुआती कीमत 15,999 रुपए रखी गई है. इसमें 6 जीबी रैम और 64 जीबी का स्टोरेज है. बता दें कि यह फोन 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ भी उपलब्ध है. भारत में यह फोन 3 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है जिसमें अटलांटिस ब्लू, मीट्रिक्स पर्पल और फीनिक्स रेड कलर उपलब्ध हैं.

#POCOX2 key specs:

– #120HzDisplay.

– 64MP IMX686 Quad cam.

– 20MP+2MP in-screen front cam.

– SD 730G+LiquidCool Tech.

– 4500mAh battery+27W in box charger.

– Up to 8GB+256GB.

– Starts @ 15,999.

— POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020