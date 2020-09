Poco X3 NFC स्‍मार्टफोन 7 सितंबर को लॉन्‍च होगा. Poco ने ट्विटर पर इसका खुलास किया है. कुछ दिन पहले कंपनी के एक एग्‍जीक्‍युटिव ने ट्विटर पर जानकारी दी थी कि पोको के नए फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. Poco X3 NFC इस साल फरवरी में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए Poco X2 का सक्सेसर होगा.

पोको ग्‍लोबल ने ट्वीट कर बताया है कि पोको ब्रैंड का अगला फोन Poco X3 NFC नाम से आएगा. इसे 7 सितंबर को लॉन्‍च किया जाएगा. लॉन्च इवेंट की शुरुआत शाम 5.30 बजे होगी. इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग पोको के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर हैंडल पर होगी.

Well, considering our #POCOLeaksKing @anguskhng has leaked everything already. We decided to make it all official!

Here you go…#POCOX3 NFC is COMING SOON!

Save the date, don't miss the live stream at 20:00 (GMT+8), September 7th. #ExactlyWhatYouNeed pic.twitter.com/wHoHgFr6uA

— POCO (@POCOGlobal) August 31, 2020