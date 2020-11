Pokemon GO Shiny Terrakion Raid Guide: Pokemon Go के लीजेंडरी रेड में सॉर्ड ऑफ जस्टिस की तिकड़ी (Shiny Terrakion, Cobalion, Virizion) सीमित समय के लिए वापस आ गई है. ये तीनों गेम के कुछ सबसे बेहतरीन कैरेक्टर को रिप्रजेंट करते हैं. नए पोकेमॉन होम इवेंट के हिस्से के रूप में ये सभी एक बार फिर से रेड बैटल में दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब प्लेयर्स के पास Shiny Terrakion, Cobalion और Virizion को पकड़ने का भी मौका है. यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स (Shiny Terrakion Raid Guide For Pokémon GO) बता रहे हैं, जिनसे आप Shiny Terrakion को हरा और पकड़ सकते हैं. Also Read - Pokémon Masters भारत में Android और iOS डिवाइसों के लिए हुआ Live

– Shadow Mewtwo (Confusion, Psystrike)

– Mewtwo (Confusion, Psystrike)

– Mega Blastoise (Water Gun, Hydro Cannon)

– Shadow Metagross (Bullet Punch, Meteor Mash)

– Shadow Machamp (Counter, Dynamic Punch)

– Shadow Swamper (Mud Shot, Hydro Cannon)

– Shadow Gallade (Confusion, Psychic)

– Shadow Exeggutor (Confusion, Psychic)

– Shadow Alakazam (Confusion, Psychic)

10 अतिरिक्त नॉन-शैडो और नॉन-मेगा काउंटर्स. ये Terrakion को हराने में प्लेयर्स की मदद कर सकते हैं.

– Latios (Zen Headbutt, Psychic)

– Jiracho (Confusion, Doom Desire)

– Conkeldurr (Counter, Dynamic Punch)

– Kyogre (Waterfall, Surf)

– Machamp (Counter, Dynamic Punch)

– Dialga (Metal Claw, Iron Head)

– Espeon (Counter, Psychic)

– Gallade (Confusion, Psychic)

– Landorus (Mud Shot, Earth Power)

– Gardevoir (Confusion, Psychic)

कितने ट्रेनर्स की पड़ेगी जरूरत?

Terrakion को तीन ट्रेनर्स के साथ हराया जा सकता है. मगर बेहतर होगा कि चार या पांच प्लेयर हों. इससे Terrakion को हराना आसान होगा.