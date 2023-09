Hindi Technology

Pokemon Launched In Hindi In India

Pokemon फैंस के लिए खुशखबरी, हिन्दी में लॉन्च हुआ Game का नया वर्जन

अगर आप पोकेमॉन फैन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने भारत के लिए पोकेमॉन अब हिन्दी में लॉन्च कर दिया है. डिटेल यहां चेक करें.

Pokémon Co. और इसकी अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवेलपर पार्टनर कंपनी Niantic Inc. ने Pokémon GO को हिन्दी में लॉन्च किया है. एक्पैंशन के लिए Pokémon कंपनी अगले पांच साल में मार्केटिंग और एडर्वटाइजिंग पर 125 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है. Niantic आगे और भी कई भारतीय भाषाओं में इस गेम को लॉन्च करने वाला है.

बता दें कि हिन्दी एशिया का 6वां सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसे देखते हुए ही कंपनी ने इसका हिन्दी वर्जन लॉन्च किया है. इससे पहले कंपनी ने 9 देशों में उनकी लोकल भाषा में पोकेमॉन को लॉन्च किया है और उसे सफलता मिली है. भारत के लिए कंपनी ने Pokémon के कुछ कैरेक्टर्स को हिन्दी नाम भी दिये हैं, जिससे ये ज्यादा अपीलिंग लगे.

Pokémon कंपनी के निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी ताकातो उत्सुनोमिया ने मिंट को बताया कि कंपनी पांच साल तक हर साल 25 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और देखेगी कि भारतीय बाजार कैसी प्रतिक्रिया देता है. पिछले कुछ साल में गेम ने YouTube पर खूब फैन फॉलोअर्स बढ़ाए हैं. यह अमेरिका और जापान जैसे बाजारों में भी बढ़ रहा है. उत्सुनोमिया ने कहा कि एशिया में चीन एक महत्वपूर्ण बाजार है. इसके विपरीत, इंडियन इंडस्ट्री नया बाजार है और यह अभी भी खुद को स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

