हमने आपको कुछ दिनों पहले Pokémon के नए गेम Pokémon Masters की जानकारी दी थी। अब इस गेम के एक नए रिकॉर्ड की जानकारी सामने आई है। इस गेम ने एत हफ्ते से भी कम समय में 1 करोड़ डाउनलोड के आंकड़े को हासिल कर लिया है। ये डाउनलोड का आंकड़ा Android और iOS दोनों को मिलाकर है। भले ही यह आंकड़ा Android और iOS को मिलाकर है लेकिन इसके बावजूद भी यह आंकड़ा काफी इंप्रेसिव है। यह गेम 29 अगस्त को Android and iOS दोनों के लिए लाइव हुआ था। भारत समेत दुनियाभर में इस गेम को 29 अगस्त को रिलीज किया गया था।

गेम के लॉन्च से एक महीने पहले ही इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन फेज शुरू हो गया था। इस गेम में कुछ पॉप्युलर कैरेक्टर जैसे Brock and Misty को लाया गया है। यह old Kanto Gym leaders और trainers हैं।

कंपनी ने नए गेम को आइसलैंड में सेट किया है जहां Pokémon Masters लीग आयोजित की जाती है। यह गेम अन्य खेलों से थोड़ा अलग है जहां प्रत्येक ट्रेनर को केवल एक Pokémon मिलता है और वह एक जोड़ी बना सकते हैं। Pokémon Masters को The Pokémon Company और DeNA के कोलेबोरेशन के साथ तैयार किया गया है। कंपनी पहले ही इस गेम के बारे में टीज के जरिए काफी जानकारी दे चुकी थी। खेल रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने प्लेयर का निकनेम भी रख सकते हैं और इन्हें उसके बाद Poryphone हासिल होगा।

यह गेम पॉप्युलर Pikachu के साथ शुरू होता है। हम आपको इस गेम के और भी अपडेट्स जल्द बताते रहेंगे। इससे पहले Pokemon Go भी काफी पॉप्युलर हुआ था। Pokemon Go गेम में साल 2018 में जोड़ा गया Pokemon Go Field Research मेजर एडिशन था। इससे कंपनी ने Pokemon Go गेम में प्लेयर्स के लिए नए टास्क एड किए थे। कंपनी ने फिल्म Pokemon Detective Pikachu को परमोट करने के लिए Pokemon Go गेम में Aipom Shiny के एड किया है।