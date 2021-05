Portronics ने भारतीय बाजार में Wi-Fi LED प्रोजेक्टर BEEM 200 Plus लॉन्च किया है. इस वाईफाई प्रोजेक्टर के माध्यम से यूजर्स अपने स्ट्रीमिंग सेटअप को अपग्रेड कर घर पर थिएटर का अनुभव हासिल कर सकते हैं. यह वाईफाई एलईडी प्रोजेक्टर मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प के साथ आता है. इसमें इनबिल्ट वीजीए पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई, एसडी कार्ड स्लॉट आदि लगे हैं। खास बात है कि एंड्राइड एवं आईओएस डिवाइसेज से सीधे प्रोजेक्टर पर मररिंग के लिए भी उपयोगी है। इसे भारत में 19,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है. Also Read - ईद मुबारक! WhatsApp के जरिए अपनों को इस तरह भेजें मुबारकबाद के स्टीकर्स, फॉलो करें ये स्टेप्स

लॉकडाउन ने लोगों को घर पर इतना समय बिताने के लिए मजबूर किया है कि वे विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों पर फिल्मों, शो, और वेब सीरीज को पहले से कहीं अधिक देख रहे हैं. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिनेमाघरों जैसा अहसास नहीं मिलता और ऐसे में एक ऐसे प्रोजेक्टर की जरूरत है जो आपको घर पर ही सिनेमाघर का अहसास दे सके. इसलिए Portronics ने भारतीय बाजार में Wi-Fi LED प्रोजेक्टर BEEM 200 Plus को लॉन्च किया है. BEEM 200 Plus प्रोजेक्टर को आप लैपटॉप, पीसी, फोन टैबलेट एक्सबॉक्स, पीएस3/पीएस4, या यूएसबी केबल्स के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है. खास बात है कि यह अपनी वाई-फाई सुविधा के कारण ओटीटी प्लेटफार्मों, यूट्यूब पर शानदार वायरलेस स्ट्रीमिंग अनुभव प्रदान करता है.

BEEM 200 Plus में यूजर्स को हाई क्वालिटी और एचडी वीडियो क्वालिटी वाली पिक्चर प्रदान करता है. साथ ही शानदार साउंड क्वालिटी का भी वादा करता है. इसमें दिए गए खास फीचर्स की बात करें तो इसमें इन-बिल्ट स्पीकर की सुविधा मिलेगी. बड़ी स्क्रीन पर आसानी से अपने एंड्राइड या आईओएस स्क्रीन को मिरर किया जा सकता है. इस प्रोजेक्टर लंबे समय तक चलने वाला बल्ब दिया गया है. जो कि 30,000 घंटे की लाइफ प्रदान कर सकता है.