सिर्फ 2000 रुपये देकर बुक करें Nothing Phone (2), प्री-बुकिंग शुरू, मिल रहा तगड़ा ऑफर

Nothing Phone (2) को सिर्फ 2000 रुपये देकर प्री-बुक किया जा सकता है. इसके साथ कंपनी कई बेनेफिट्स भी दे रही है.

Nothing Phone (2) अब प्री-बुकिंग के लिए अवेलेबल है. इसके फैन्स 2000 रुपये देकर फोन को बुक कर सकते हैं. फोन की लॉन्चिंंग 11 जुलाई को होने वाली है. अगर आप भी अपने लिए नथिंग फोन 2 को बुक करना चाहते हैं तो Flipkart पर जाएं और 2,000 रुपये जमा करके अपने लिए ये स्मार्टफोन बुक कर लें. दरअसल, कंपनी इस फोन की प्री-बुकिंंग करने वाले खरीदारों को कुछ एक्स्ट्रा बेनेफिट्स भी दे रही है. सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि दूसरे कस्टमर्स के मुकाबले प्री-बुकिंग करने वाले खरीदारों को फोन पहले मिलेगा. प्री-बुकिंग करने वाले कस्टमर्स को दूसरे एक्सेसरीज की खरीद पर डिस्काउंट भी मिलेगा. फोन लॉन्च होने के बाद अगर आपके मन को फोन नहीं भाता है तो आप प्री-बुकिंग के पूरे पैसे रिफंड में पा सकते हैं. अगर आपको रिफंड नहीं चाहिए तो फोन के फाइनल बिल में उस 2,000 रुपये को काउंट किया जाएगा.

फ्लिपकार्ट पर लैंडिंंग पेज तैयार

Nothing Phone (2) को 11 जुलाई को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही Flipkart पर इसकी लिस्टिंग हो गई है. इसमें देख सकते हैं कि प्री-ऑर्डर कस्टमर्स को एक प्री-ऑर्डर पास मिलेगा, जो 2000 रुपये का होगा. ये pass इस बात की गैरेंटी देता है कि आपने लॉन्च से पहले फोन को बुक किया है. अगर आप 11 जुलाई रात 9 बजे से 21 जुलाई तक फोन को नहीं खरीदते हैं तो ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा.

सस्ते में मिलेगी एक्सेसरीज

प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को नथिंग के दूसरे एक्ससेरीज पर भी डिस्काउंट मिलेगा. Nothing Ear (स्टिक) को ऐसे यूजर्स 4,250 रुपये में खरीद पाएंगे. जबकि इसकी वास्तविक कीमत 8,499 रुपये है. Phone (2) केस 1299 रुपये की बजाय 499 रुपये में मिलेगा. इसके साथ Nothing स्क्रीन प्रोटेक्टर को 399 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत असल में 999 रुपये है. यही नहीं 45W का Nothing चार्जर, जिसकी कीमत 2499 रुपये है, उसे 1,499 रुपये में खरीद सकते हैं.

Nothing Phone (2) फीचर्स और स्पेसिफिकेेशन

Nothing Phone (2) में Snapdragon 8+ Gen 1 SoC प्रोसेसर होगा और 4,700mAh बैटरी होगी. पिछले फोन में 4,500mAh बैटरी थी. इसके लिए 45W चार्जिंग सपोर्ट आएगा, जिसे अलग से खरीदना पड़ेगा. फोन में फ्लैट एज डिजाइन होगी. इसे देखकर iPhone 12 की याद आएगी.

इस बार बैक साइड में आपको थोड़ी ज्यादा LED लाइट दिखेंगी. Nothing इस बार Nothing OS 2.0 के साथ आ सकता है. कंपनी ने हाल ही में खुलासा किया कि इसमें “Glyph Composer” हो सकता है.

दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है. इसकी कीमत 40,000 से 45,000 के बीच रह सकती है. Phone (1) को भारत में 32,999 रुपये में लॉन्च किया गया था.

