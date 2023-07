PSLV रॉकेट से सात उपग्रहों का हुआ प्रक्षेपण, यहां देखें Live

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C56) लॉन्च कर दिया है. प्रक्षेपण पहले लॉन्च पैड से सुबह 6:30 बजे निर्धारित था और समय पर ही इसे प्रक्षेपित किया गया.

पीएसएलवी-सी56 मिशन का प्राथमिक पेलोड डीएस-एसएआर उपग्रह है, जो एक सिंथेटिक-एपर्चर रडार (एसएआर) है जो वस्तुओं की दो डायमेंशन इमेज या तीन डायमेंशन इमेज बनाता है.